Asie : les indices boursiers hésitent, le pétrole chute de nouveau









(Boursier.com) — La progression boursière d'hier a du mal à trouver un second souffle dans la zone Asie-Pacifique ce mardi matin, alors que la chute du pétrole se poursuit sur les marchés internationaux avec le baril WTI qui retombe à 11$ et le brent de la Mer du Nord qui flanche de nouveau sous les 20$, à 19,15$ sur fond de demande déprimée et de stocks pléthoriques. La Bourse de Tokyo recule de 0,4%, Singapour perd 0,3%, Shanghai glisse de 0,1%, Sydney baisse de 0,4%. La Bourse de Bombay remonte en revanche de 0,2%, Taiwan gagne 0,3%, tandis que Seoul progresse de 0,4% et que Hong Kong s'adjuge 0,8%.

Hier soir, la Bourse de New York a débuté la semaine en terrain positif, les marchés anticipant la réouverture progressive de l'économie mondiale après la levée des mesures de confinement prises pour lutter contre la propagation du coronavirus Covid-19. A la clôture, l'indice Dow Jones a gagné 1,51% à 24.133 points, tandis que l'indice large S&P 500 a progressé de 1,47% à 2.878 pts, et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques, a avancé de 1,11% à 8.730 pts. Les 11 indices sectoriels du S&P 500 ont participé à la hausse, à commencer par les financières et l'immobilier, qui ont rebondi respectivement de 3,6% et de 3%.

La semaine dernière, les trois indices américains avaient reculé, le DJIA cédant 1,9% sur 5 séances, le S&P 500 baissant de 1,3% et le Nasdaq limitant les dégâts (-0,40%).

En Asie, le Nikkei avait bondi lundi de 2,7% après l'annonce par la banque centrale japonaise d'une batterie de mesures de soutien supplémentaires à l'économie nippone.

La demande mondiale de brut au plus bas

Sur les marchés pétroliers, les cours ont replongé lundi après une tentative de rebond en fin de semaine dernière. Le plongeon du WTI a été accentué par des ventes par le fonds coté (ETF) pétrolier, United States Oil Fund, qui s'est allégé sur le contrat de juin afin de reporter ses paris sur des échéances plus lointaines notamment celle de juillet. Le contrat de juillet sur le WTI a ainsi terminé lundi à 18,08$ le baril, en baisse de 14,7%...

Il y a une semaine, le 20 avril, le pétrole avait vécu une séance historique, le contrat à terme de mai sur le WTI (qui est arrivé à échéance le 21 avril) dégringolant en terrain négatif à -37,63$ le baril. Une situation sans précédent qui témoignait d'une absence de demande pour l'or noir dans un contexte de crise du Covid-19 et alors que les capacités mondiales de stockage de l'or noir sont proches de la saturation. L'Opep+ a certes prévu de réduire sa production de près de 10 millions de barils par jour à partir de mai, mais les investisseurs jugent cette mesure très insuffisante dans un contexte de récession mondiale.

La pandémie ralentit, mais...

Les marchés financiers continuent de se raccrocher au ralentissement de la pandémie de Covid-19 des deux côtés de l'Atlantique et aux préparatifs de levée des mesures de restriction aux Etats-Unis et en Europe. Si le nombre de décès, de nouveaux cas et d'hospitalisations continuent de baisser dans un certain nombre de pays européens, les bilans officiels sont remis en cause dans de nombreux pays.

Ainsi, les décomptes officiels pourraient minorer le bilan humain de la pandémie de 60%, selon les calculs présentés par le 'Financial Times'. Ainsi, le bilan de 201.000 morts selon les comptes officiels serait en réalité de l'ordre de 318.000 en comptant l'ensemble des décès du Covid-19, y compris dans les Ehpad et à domicile, qui sont souvent exclus des statistiques officielles...

Ce mardi, Edouard Philippe doit présenter le plan de déconfinement du gouvernement français pour le 11 mais prochain, suivi d'un vote à l'Assemblée nationale, ce qui continue d'alimenter les polémiques...

Banques centrales sous surveillance

La semaine qui s'ouvre sera surtout marquée par la réunion de politique monétaire de la Fed, mardi et mercredi, suivie d'une réunion de la BCE jeudi. Les deux meetings seront suivis de conférences de presse des présidents des deux banques centrales, Jerome Powell du côté américain et Christine Lagarde pour la BCE.

Les marchés espèrent que la BCE amplifiera encore son soutien à l'économie, mais n'attendent pas de décisions spectaculaires de la Fed, qui a adopté ces dernières semaines de très nombreuses mesures face à la crise provoquée par la pandémie. Toutefois, les investisseurs seront très attentifs aux nouvelles prévisions économiques de la Fed, qui devrait apporter un éclairage sur sa vision des conditions économiques extrêmement dégradées. Sur les devises, en attendant, l'euro reste stable sur les 1,08/$ entre banques.