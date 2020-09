Asie : le rouge l'emporte encore

Asie : le rouge l'emporte encore









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Les indices de la zone Asie-Pacifique continuent de reculer ce mardi, à l'image de Seoul en repli de 2,5%, tandis que le retard est plus modéré à Taywan (-1%), Hong Kong (-0,8%), Bombay (-0,6%) ou Shanghai (-0,5%) et Sydney (-0,5%). La bourse de Tokyo est restée fermée ce mardi. Hier soir, la Bourse de New York a démarré la semaine en baisse finalement limitée. Les investisseurs qui s'inquiètent d'un regain de la pandémie de Covid-19 dans le monde, et en particulier en Europe où de nombreuses villes ont dû prendre de nouvelles mesures de restriction, ont malgré tout limité la casse, en particulier sur les valeurs de technologie. A la clôture, les indices ont donc réduit leurs pertes : L'indice Dow Jones a perdu 1,84% à 27.147 points, après avoir lâché près de 3% en séance. L'indice large S&P 500 a reculé de 1,16% à 3.281 pts. Le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et "biotechs", a limité les dégâts, terminant en légère baisse de 0,13% à 10.778 pts.

Le Nasdaq a relâché cependant 10,6% par rapport à son record du 2 septembre à 12.056 pts. Les trois indices américains viennent d'enchaîner trois semaines de baisse consécutive, et à ce stade, le S&P 500 s'oriente vers son pire mois de septembre depuis 2011.

Plus tôt, l'indice EuroStoxx avait plongé de 3,7%, de même que le CAC 40 à Paris, tandis que le Dax 30 a perdu 4,3% et que le Footsie 100 a chuté de 3,3%.

Les valeurs bancaires ont souffert, après la publication d'une enquête affirmant que le secteur bancaire a fermé les yeux sur des opérations de blanchiment d'argent (drogue, armes, terrorisme...) ces dernières années, malgré le durcissement des réglementations.

Les marchés financiers craignent par ailleurs que la campagne électorale américaine très disputée ne débouche le 3 novembre prochain sur une élection aux résultats serrés, qui feraient l'objet de contestations, ouvrant la voie à une instabilité politique dommageable au climat des affaires. La polémique sur le remplacement de la juge Ginsburg n'a fait qu'accroître ces craintes...

En outre, peu de progrès ont été réalisé par les partis politiques US en vue d'adopter un nouveau package de soutien à l'économie américaine. Le précédent plan massif de 2.200 milliards de dollars, mis en place en mars, est désormais arrivé à son terme, et de nombreuses mesures d'aide aux entreprises et aux salariés ont pris fin. Les économistes craignent que sans un rapide nouveau coup de pouce budgétaire, l'emploi et la consommation en pâtissent, enrayant la fragile reprise de l'économie américaine.

Les responsables de la Fed attendus

La semaine dernière, la Réserve fédérale avait maintenu en l'état sa politique monétaire très accommodante, et ses taux proches de zéro, mais avait un peu déçu les marchés en n'évoquant par son intention de renforcer encore ses programmes de rachats d'actifs si la situation économique se dégradait...

Le président de la Réserve fédérale américaine Jerome Powell, a d'ailleurs mis en garde contre un excès d'optimisme sur la reprise économique, même si celle-ci a été "plus vite que ce qui était généralement prévu" pendant l'été. Toutefois, "le chemin devant nous demeure hautement incertain", a prévenu le patron de la Fed. "Les perspectives économiques sont hautement incertaines et dépendront en grande partie de notre capacité à maîtriser le virus", a-t-il poursuivi, en appelant la Maison Blanche et le Congrès à adopter de nouvelles mesures budgétaires.

Jerome Powell et Steven Mnuchin auditionnés cette semaine

La Fed a maintenu comme prévu ses taux directeurs proches de zéro, le 16 septembre, et s'est engagée à les conserver ainsi jusqu'à la fin 2023, en estimant que l'inflation ne devrait pas remonter jusqu'à son objectif de 2% avant cette date.

Cette semaine, Jerome Powell ainsi que le Secrétaire américain au Trésor Steven Mnuchin seront auditionnés à trois reprises au Congrès. Mardi, les deux responsables seront entendus par la Commission des services financiers de la Chambre des représentants, au sujet des réponses apportées à la crise sanitaire. Mercredi, une audience est prévue devant la commission spéciale en charge de la crise du nouveau coronavirus. Enfin, les responsables seront auditionnés par la Commission bancaire du Sénat.

Le pétrole et l'or en berne

Le baril de brut léger américain (WTI) a rechuté de 4,4% à 39,35$ pour le contrat à terme d'octobre sur le Nymex, après avoir repris plus de 10% la semaine dernière, sa meilleure semaine depuis juin. Le Brent d'échéance novembre pointe à 41,40$, après un regain de plus de 8% la semaine dernière. En outre, la perspective d'une reprise des exportations libyennes a aussi déprimé les cours, dans un environnement où l'offre est déjà excédentaire.

Une fois n'est pas coutume, l'aversion au risque n'a pas bénéficié à l'or, qui a rechuté à 1.913$ l'once.

Sur le marché des changes, l'indice du dollar s'est nettement renforcé, gagnant 0,8% à 93,67 points, tandis que l'euro a reculé à 1,1755$ après des propos de Christine Lagarde, la présidente de la BCE, qui a fait savoir que l'institution surveillait de près la parité euro-dollar. Le rendement de l'obligation d'Etat américaine (T-Bond) à 10 ans a perdu 2 points de base à 0,67%. Ce taux évoluait encore à 1,9% en début d'année, avant la crise du coronavirus qui a entraîné une brutale récession économique et des mesures d'exceptionnelles de la part de la Réserve fédérale, qui a ramené ses taux directeurs proches de zéro...