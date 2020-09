Asie : la tendance repasse au vert

(Boursier.com) — Les places de la zone Asie-Pacifique remontent ce mardi matin dans le sillage des marchés européens, en attendant la réouverture de Wall Street ce soir après un long week-end de trois jours pour cause de 'Labor Day' aux Etats-Unis... La Bourse de Tokyo remonte de 0,6% avec Taiwan (+0,5%) et Bombay (+0,8%). Hong Kong est stable, mais Shanghai grimpe de 0,5% avec Sydney et Seoul (+0,6%). Les signaux sont globalement plus rassurants depuis quelques heures, alors que la bourse de New York avait vécu vendredi une fin de semaine agitée. A la clôture, les indices étaient parvenus à réduire leurs pertes après des achats à bon compte sur de grandes valeurs comme Apple (+0,07%) et Tesla (+2,7%)...

L'indice Dow Jones a fini en recul de seulement 0,56% à 28.133 points, après avoir abandonné 2,2% en séance... L'indice large S&P 500 a relâché 0,81% à 3.426 pts (après -3,5% jeudi), et le Nasdaq Composite a abandonné 1,27% à 11.313 pts (après -4,9% jeudi) mais a limité les dégâts en clôture, après avoir abandonné jusqu'à 5% en séance.

Sur la semaine écoulée, les trois indices ont reflué de 1,8% pour le Dow Jones, 2,3% pour le S&P500 et 3,2% pour le Nasdaq. Ce dernier, riche en valeurs "technos" et "biotechs" avait atteint mercredi dernier un nouveau record historique à 12.056 points, avant de subir des prises de bénéfices appuyées. Mais il gagne encore 26% depuis le début 2020...

Sur le plan macro-économique, le rapport sur l'emploi en août aux Etats-Unis, a calmé les esprits, le taux de chômage ayant reflué plus que prévu, pour retomber à 8,4% en août après 10,2% en juillet, et contre 9,8% attendu par le consensus de marché. Cependant, cette amélioration est ressortie en partie en trompe l'oeil, en raison d'erreurs de classement de certains chômeurs, placés par erreur dans la catégorie des "employés absents de leur travail"...

L'économie américaine a créé 1,37 million d'emplois le mois dernier. Les chiffres de juillet ont en outre été révisés en baisse à 1,734 million de postes créés. La reprise du marché de l'emploi (qui a détruit 20 millions de postes en mars-avril à cause du Covid-19) est en outre très inégale selon les secteurs, ce que la Réserve fédérale avait déjà souligné mercredi dans son dernier Livre Beige.

Accord au Congrès en vue

Ces chiffres, bien que salués par le président américain Donald Trump comme "excellents" via son compte Twitter, montrent que le rythme des créations d'emplois se ralentit outre-Atlantique, ce qui rend d'autant plus urgent de trouver un accord au Congrès sur un nouveau plan d'aide aux chômeurs et aux entreprises. La plupart des aides financières versées pour faire face à la crise du Covid-19 étaient temporaires et ont désormais pris fin ou sont sur le point de s'achever...

A ce propos, le secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin, a indiqué dimanche qu'un accord entre la Maison blanche et le Congrès allait permettre de financer le gouvernement fédéral jusqu'à début décembre et que les détails seront finalisés d'ici la fin de la semaine... Cet accord devrait éviter une fermeture partielle des administrations ("shutdown") à la fin du mois, alors que l'enveloppe budgétaire actuelle expire le 30 septembre.

Steven Mnuchin et a présidente démocrate de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, ont convenu une extension du financement mais les détails n'ont pas été précisés... "J'espère que d'ici la fin de la semaine, nous aurons quelque chose de confirmé", a déclaré Steven Mnuchin à plusieurs journalistes à la Maison blanche.

La Réserve Fed avait déjà signalé auparavant un certain essoufflement de la reprise économique en août aux Etats-Unis. Plusieurs responsables de la banque centrale américaine ont laissé entendre ces derniers jours que la Fed se tenait prête à prendre de nouvelles mesures de soutien de l'économie ces prochains mois. Ils ont aussi appelé les partis politiques à trouver un accord au Congrès sur un nouveau plan d'aide afin de prolonger le soutien apporté par le plan de 2.200 milliards de dollars adopté en mars dernier pour lutter contre les effets des mesures de confinement prises pour lutter contre le coronavirus.

Sur le marché du pétrole, le baril de brut léger américain (WTI) évolue sous le seuil des 40$ pour la première fois depuis juillet à 39$, tandis que le Brent d'échéance novembre a reculé à 42$ le baril. Sur l'ensemble de la semaine passée, le WTI avait perdu 7,5% et le Brent de la Mer du Nord 7%. Sur les devises, pas de changement avec un euro qui campe sur la barre des 1,18/$ entre banques.