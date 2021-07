Ascenz, société de Smart Shipping de GTT, lance une solution innovante pour améliorer le processus de soutage

Ascenz, société de Smart Shipping de GTT, lance une solution innovante pour améliorer le processus de soutage









Crédit photo © GTT

(Boursier.com) — Ascenz , la société de Smart Shipping de GTT, basée à Singapour, lance la solution de note électronique de livraison de carburant de soute (eBDN1) pour améliorer l'efficacité et la transparence du processus de soutage.

La solution d'Ascenz a contribué au succès du premier pilote mondial de financement de livraison de carburant de soute en direct, réalisé à travers un eBDN. L'opération a été menée par la banque DBS2, en partenariat avec Trafigura, la joint-venture de fourniture et d'approvisionnement en carburants marins du groupe TFG Marine, Ocean Network Express (ONE) et Ascenz, avec le soutien de l'autorité maritime et portuaire de Singapour (MPA).

Le processus traditionnel de soutage est fastidieux et prend de quelques jours à une semaine dans la mesure où il repose essentiellement sur des formalités administratives manuelles. Le processus nouvellement numérisé a démontré qu'une fois déployé à plus grande échelle, les clients pourront obtenir un financement pour leur commerce sous-jacent en moins de deux heures, ce qui leur permettra d'obtenir un fonds de roulement plus rapidement et une meilleure gestion de leurs flux de trésorerie.

L'eBDN réduit également le risque de fraude dans cette industrie, du fait que les parties prenantes sont désormais en mesure de vérifier les données de transaction à la source. Ceci est possible grâce à l'utilisation du système de débitmètre de masse (MFM3) pour la mesure et la transmission sécurisée des données à tous les participants de la chaine d'approvisionnement en carburant.

Philippe Berterottière, Président-Directeur général de GTT, a déclaré : "Avec cette technologie innovante, le groupe GTT est fier de contribuer à la digitalisation du processus de soutage, en le rendant plus précis, efficace et transparent. En améliorant la traçabilité de A à Z, cette innovation majeure de notre société de Smart Shipping, Ascenz, favorise la confiance entre les acteurs du commerce de carburant, notamment les banques, les acheteurs et les fournisseurs. Avec la révolution numérique qui s'accélère dans le secteur maritime, GTT aide ses clients à se préparer à l'avenir de cette industrie, en améliorant l'efficacité et la durabilité de leurs opérations."