Arvalis et Unigrains s'associent pour créer UNILIS AGTECH

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — ARVALIS - Institut du végétal, institut technique leader en Europe sur les grandes cultures, et UNIGRAINS, partenaire de référence des entreprises de l'agroalimentaire, s'associent pour créer UNILIS AGTECH et offrir un accompagnement technique, financier, et la force de leurs réseaux de partenaires aux entrepreneurs de l'Agtech.

Unilis Agtech accompagnera les jeunes sociétés innovantes des agrotechnologies afin d'accélérer l'optimisation et l'adoption de leurs solutions pour la production de grandes cultures et de cultures fourragères.

Les entreprises visées par Unilis Agtech développent des solutions applicables aux systèmes agricoles français, qu'elles soient basées en France ou à l'international, et disposent d'une preuve de concept. Elles ont déjà constitué une équipe pour porter leurs ambitions dans les domaines d'innovation tels que l'agriculture numérique, les agroéquipements, la nutrition et la protection des plantes, ou toute autre solution pertinente pour une amélioration durable des systèmes à l'échelle de la parcelle, de l'exploitation ou des territoires...