Artmarket.com : la Place de Marché Normalisée d'Artprice intègre désormais les cryptomonnaies

(Boursier.com) — Artmarket .com annonce que la Place de Marché Normalisée d'Artprice intègre désormais les cryptomonnaies pour acheter et vendre en Bitcoin et Ethereum. Cette décision d'afficher en cryptomonnaies vient après une longue et minutieuse observation d'une consultation croissante de l'ensemble des résultats d'adjudications en Bitcoin et Ethereum en provenance de l'intégralité des banques de données Artprice, depuis cette intégration effective en septembre 2022.

Thierry Ehrmann, Fondateur d'Artprice et Président d'Artmarket, a commenté : "Après une période d'observation minutieuse des cryptomonnaies, ces dernières montrent désormais que tous les signaux sont positifs. Ces circonstances favorables mènent Artprice by Artmarket à déployer dès ce jour l'intégralité de sa célèbre Place de Marché Normalisée, créée en 2005, en cryptomonnaies Bitcoin et Ethereum, qui côtoient désormais les grandes devises internationales. Par conséquent, il était naturel qu'Artprice adoube également dans sa Place de Marché, en nouvelle catégorie/medium, les NFTs d'Art, les faisant entrer légitimement dans l'Histoire du Marché de l'Art."