Artios : réalisation d'un financement de série C de 153 M$

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Artios Pharma Limited (Artios), une société leader dans le domaine de la réponse aux dommages de l'ADN (DDR), qui exploite une large plateforme basée sur la DDR et des capacités de découverte de médicaments à petites molécules pour développer un pipeline diversifié de produits candidats pour le traitement du cancer, a annoncé aujourd'hui la réalisation d'un financement de série C de 153 millions de dollars US (110 millions de livres sterling) pour financer la poursuite du développement de son pipeline prometteur au stade clinique.

Ce financement sursouscrit a été mené conjointement par Omega Funds et TCG X. Parmi les autres investisseurs figurent Avidity Partners, Invus, Deep Track Capital, Sofinnova Partners, Tetragon Financial Group, RTW Investments LP, Soleus Capital, Piper, Heartland Healthcare Capital, CaaS Capital Management et Schroders Capital.

Ces nouveaux investisseurs rejoignent les investisseurs existants : Arix Bioscience plc, SV Health Investors, Andera Partners, LSP (Life Sciences Partners), M Ventures, Pfizer Ventures, IP Group plc et Novartis Venture Fund, qui continuent de soutenir la société.

Dans le cadre de la clôture du financement de la série C, Michelle Doig, partenaire et responsable du développement chez Omega Funds, et Chen Yu, associé directeur fondateur chez TCG X, rejoindront le conseil d'administration d'Artios.