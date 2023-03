Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels et LinkSport'Up nouent un partenariat

(Boursier.com) — Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, la filiale du groupe Crédit Mutuel Arkéa dédiée au financement des entreprises, des institutionnels et des professionnels de l'immobilier, et LinkSport'Up, acteur engagé dans le milieu sportif, annoncent leur collaboration dans le but de développer le rayonnement du sport de haut niveau dans les Hauts-de- France.

Créé en en avril 2022, LinkSport'Up est un acteur économique privé (SCIC) qui rassemble 13 clubs sportifs professionnels de haut niveau de la Métropole Européenne de Lille.

Convaincu que cette filière sportive doit prendre son destin en main, LinkSport'Up entend apporter son expertise auprès des clubs de la région en les aidant à se doter d'une stratégie ambitieuse de développement, aussi bien sous leur forme associative que sociétale, et en favorisant l'insertion professionnelle.