Argobio Studio et Northern Gritstone soutiennent le lancement de Crucible Therapeutics

(Boursier.com) — Argobio Studio, le start-up studio dédié aux Biotechnologies, annonce aujourd'hui le lancement de la société de biotechnologie britannique Crucible Therapeutics, spécialisée dans le développement de nouvelles thérapies pour le traitement de la Sclérose Latérale Amyotrophique (SLA - également connue sous le nom de maladie de Lou Gehrig), la forme génétique la plus courante de la maladie du motoneurone (MND), et de la démence fronto-temporale (DFT).

Ce lancement est financé à hauteur de 5,8 ME (5 millions de livres sterling) en partenariat avec la société d'investissement britannique Northern Gritstone.