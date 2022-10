(Boursier.com) — Ardian annonce la cession de sa participation dans Unither Pharmaceuticals à un consortium mené par son CEO Eric Goupil, et composé de GIC, IK Partners, Keensight et Parquest

Ardian, un des leaders mondiaux de l'investissement privé, annonce la cession de sa participation majoritaire dans Unither Pharmaceuticals ("Unither"), acteur mondial du développement et de la fabrication d'unidoses stériles, à un consortium mené par son CEO Eric Goupil, et composé de GIC, IK Partners, ainsi que des actionnaires existants Keensight et Parquest.

Fondé en 1993, Unither est aujourd'hui un acteur mondial du développement et de la fabrication d'unidoses stériles (technologie Blow-Fill-Seal) pour l'industrie pharmaceutique, adressant les marchés de l'ophtalmologie, du respiratoire et de la rhinologie. La société gère 7 sites de production ainsi qu'un centre de Recherche et Développement et est implantée en France, aux Etats-Unis, en Chine ainsi qu'au Brésil.

Au cours de son partenariat avec l'équipe Buyout d'Ardian, et sous le leadership d'Eric Goupil, la société a renforcé significativement sa position de leader sur la technologie Blow-Fill-Seal (" BFS ") en Europe grâce à d'importants investissements industriels. En parallèle, Unither a consolidé son leadership mondial au travers de développements capacitaires aux Etats-Unis, ainsi que d'acquisitions en Chine et au Brésil. Pendant la crise de la COVID, Unither a démontré sa forte capacité d'innovation en développant un dispositif basé sur la technologie BFS qui permet l'injection en unidose de produits thérapeutiques, dont des vaccins (Euroject).

Aux côtés d'IK Partners, GIC, Keensight, Parquest et de son management, Unither est idéalement positionné pour adresser la croissance de ses marchés finaux et continuer d'innover pour faciliter la vie des patients...