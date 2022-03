Aramis : résultats du plan "SHARE 2022", premier plan d'actionnariat salarié

(Boursier.com) — SHARE 2022, le plan d'augmentation de capital réservé aux salariés d'Aramis Group et annoncé le 28 janvier 2022, s'est achevé le 21 février 2022. 164 collaborateurs éligibles du Groupe ont souscrit à ce plan, soit directement, soit via le FCPE Aramis Group, bénéficiant d'une décote de 30%, soit un prix de souscription de 9,84 euros par action et une souscription globale de 278.727,84 euros.

Ce premier plan marque la volonté d'Aramis Group d'associer les salariés du Groupe au développement de l'entreprise et à la création de valeur économique. Cette opération s'inscrit dans le cadre des autorisations existantes votées par l'Assemblée générale du 7 juin 2021.

Les souscriptions se sont traduites par l'émission de 28.326 actions nouvelles. Au terme de cette opération, le nombre total d'actions composant le capital social d'Aramis Group s'établit à 82.856.671 actions et le capital social à 1.657.133,42 euros.