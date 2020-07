Aptorum Group : obtention du visa AMF en vue de sa cotation sur Euronext Paris dans le cadre d'une procédure de 'Fast Path'

(Boursier.com) — Aptorum Group Limited (Nasdaq : APM), société pharmaceutique axée sur le développement de nouveaux produits thérapeutiques visant à répondre à des besoins médicaux encore non satisfaits dans le monde, est heureuse d'annoncer aujourd'hui que l'Autorité des Marchés Financiers a apposé le visa no 20-352 sur son prospectus pour la cotation, dans le cadre d'une procédure de Fast Path, de ses actions ordinaires de catégorie A sur le compartiment professionnel d'Euronext Paris.

La société n'a pas émis d'actions supplémentaires. Les actions seront admises à la négociation sur le marché d'Euronext Paris sous le code ISIN : KYG6096M1069 et le code mnémonique : APM et devraient commencer à s'échanger à compter du 24 juillet 2020.

La cotation d'Aptorum Group sur Euronext Paris, en plus de sa cotation actuelle sur le Nasdaq, vise à poursuivre la diversification de sa base d'investisseurs, améliorer la visibilité d'Aptorum Group sur le marché et accroître sa notoriété à l'échelle mondiale. Cette décision s'inscrit en droite ligne avec la stratégie européenne d'Aptorum Group.

M. Ian Huen, Fondateur, Président-directeur général et Directeur exécutif, a déclaré : "Déjà cotés sur le Nasdaq, nous sommes heureux d'annoncer notre nouvelle cotation sur le marché d'Euronext Paris. L'Europe, comme les États-Unis, est un marché clé pour nos futurs partenariats de commercialisation ou de développement de notre portefeuille de produits thérapeutiques. L'Europe compte plus de 440 millions d'habitants et les dépenses de santé y représentent environ 10 % du PIB moyen par an, une part en constante augmentation. Nous sommes convaincus que la cotation sur Euronext sera un atout indéniable dans notre expansion géographique vers les marchés que nous visons en Europe."

Reed Smith LLP agit en tant que conseiller juridique et agent de cotation d'Aptorum Group. BNP Paribas Securities Services agit en tant qu'agent commercial d'Aptorum Group.

À propos d'Aptorum Group

Aptorum Group Limited (Nasdaq : APM) est une société pharmaceutique dédiée au développement et à la commercialisation de nouveaux produits thérapeutiques destinés à répondre à des besoins médicaux non satisfaits. Le portefeuille actuel de candidat médicament en développement d'Aptorum Group, dont certains devraient entrer prochainement en phase d'essais cliniques, comprend des indications pour les maladies orphelines, les maladies infectieuses et les maladies métaboliques. Aptorum Group a développé également un complément alimentaire féminin, les comprimés nutraceutiques bioactifs à base de Dioscorea opposita, commercialisés sous la marque NativusWell(R).