Après les Etats-Unis, Fitch n'exclut pas de dégrader la note de la Chine

(Boursier.com) — Fitch Ratings pourrait reconsidérer la note de crédit souveraine 'A+' de la Chine, ajoutant au pessimisme croissant à l'égard des marchés financiers du pays. "Nous pourrions y repenser, car le ratio dette/PIB est un peu élevé pour un seul 'A', si la Chine étend son bilan pour soutenir l'économie", a déclaré à 'Bloomberg TV' James McCormack, responsable mondial des notes souveraines de l'agence. Bien que Fitch ne s'attende pas à une telle décision, une augmentation de la dette dans le secteur privé et des banques pourrait devenir "un véritable passif pour le gouvernement", a ajouté le spécialiste.

Les investisseurs mondiaux sont de plus en plus nerveux face à la fragile reprise économique du pays après une vague d'indicateurs de conjoncture pour le moins décevants. Pour ne rien arranger, l'un des plus grands promoteurs immobiliers du pays risque de faire défaut et un conglomérat financier a manqué des paiements sur des produits d'investissement, alimentant les craintes d'une éventuelle contagion à d'autres segments de l'économie.

Une importante injection de liquidités à court terme dans le système financier chinois mercredi et la baisse d'un important taux d'intérêt de la part de la POBC, la Banque centrale chinoise, n'ont pas réussi à restaurer l'optimisme. Le yuan onshore est en train de tomber vers son niveau le plus faible en 16 ans par rapport au dollar, et l'indice MSCI China est sur le point d'effacer les gains observés depuis la dernière importante réunion du gouvernement fin juillet.