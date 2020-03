Après la chute record, le CAC40 pourrait signer une hausse historique

Après la chute record, le CAC40 pourrait signer une hausse historique









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Les airs d'octobre 2008 semblent se confirmer à Paris. Après avoir essuyé hier la plus forte baisse quotidienne depuis sa création (-12,28%), le CAC40 est bien parti pour enregistrer l'une des plus importantes progressions de son histoire. L'indice devra toutefois encore accélérer pour dépasser le record du 13 octobre 2008 lorsqu'il avait bondi de 11,18%.

Massacrées jeudi, l'ensemble des valeurs présentes dans le CAC40 rebondissent fortement en cette fin de semaine à l'image d'Accor, d'Unibail-Rodamco, du Crédit Agricole et de Peugeot qui pointent en tête du palmarès. Aucune action de l'indice n'évolue en territoire négatif alors que seuls deux titres du SBF120 sont actuellement dans le rouge (Maisons du Monde et Neopost).

Berlin ne se fixe aucune limite

Outre le rebond technique, la volonté affichée par les dirigeants européens pour atténuer l'impact économique du coronavirus semble rassurer les opérateurs. L'Allemagne s'est notamment engagée à dépenser les montants nécessaires pour faire face à la crise. L'objectif de Berlin est de s'assurer que les entreprises disposent de liquidités suffisantes pour traverser la crise déclenchée par l'épidémie, ont déclaré les ministères des finances et de l'économie dans une déclaration commune. Le ministre des finances, Olaf Scholz, a notamment indiqué qu'il n'y aurait pas de limite aux fonds disponibles et que l'Allemagne pourrait devoir s'endetter davantage pour financer ses dépenses : "nous avons la force financière pour faire face à cette crise... Il y a assez d'argent ici et nous le déployons. Nous utilisons toutes les mesures nécessaires pour protéger les travailleurs et les entreprises".

Bruxelles assouplit ses règles

La Commission européenne a pour sa part déclaré qu'elle était prête à donner son feu vert à une relance budgétaire généralisée si la situation se détériorait. Bruxelles a promis une flexibilité maximale dans les règles budgétaires et les règles relatives aux aides d'État de l'Union afin de permettre aux pays d'apporter une aide aux compagnies et aux travailleurs touchés. Les règles fiscales strictes pourraient être suspendues, permettant des injections de liquidités aux entreprises, y compris les compagnies aériennes et les sociétés de tourisme, ainsi que des dépenses d'urgence pour les services de santé, a déclaré l'exécutif de l'UE. La Commission a également indiqué que le fonds d'investissement de l'UE garantira 8 milliards d'euros de prêts à 100.000 petites et moyennes entreprises.