Apple : il n'y aura plus d'or russe dans les iPhones

(Boursier.com) — Apple a indiqué jeudi qu'il avait cessé d'importer de Russie des métaux dont l'or et le tungstène, qui entrent en petites quantités dans la fabrication de ses produits. Des voix s'étaient élevées récemment pour questionner les chaînes d'approvisionnement de la firme à la pomme, qui utilise des matériaux issus de Russie, dont l'or, le tungstène mais aussi le tantale, un autre métal utilisé pour fabriquer des composants électroniques entrant dans ses iPhones, ses tablettes et ses ordinateurs.

La firme 'Moral Rating Agency', a ainsi récemment publié une note affirmant qu'Apple n'avait pas clairement "fait état de la fin de ses importations d'or de Russie" dans ses documents déposés auprès du gendarme de la Bourse américaine, la SEC (Securities and Exchange Commission). Dans son rapport portant sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2021, Apple avait cité comme fournisseurs des fonderies et des raffineurs en Russie pour couvrir ses besoins en or, tungstène et tantale.

"Apple n'importe plus ces matériaux de Russie", a toutefois affirmé un porte-parole du groupe américain au site financier américain 'MarketWatch', sans préciser à quelle date ces achats avaient cessé. Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, Apple, comme de nombreuses autres firmes américaines (dont McDonald's, Nike etc.), avait indiqué rapidement qu'il allait se retirer de Russie en cessant d'y vendre ses produits, et avait retiré de l'App Store les applications des médias russes RT News et Sputnik.