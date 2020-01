Antabio reçoit 4 millions d'Euros de CARB-X

(Boursier.com) — Antabio SAS, société biopharmaceutique spécialisée dans le développement de nouveaux traitements contre les infections multirésistantes classées prioritaires par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), annonce aujourd'hui qu'elle a reçu jusqu'à 4 millions d'Euros (4,4 millions de dollars US) dans une deuxième tranche de financement attribué par CARB- X, le partenariat public-privé global à but non lucratif dédié à la lutte contre la menace mondiale croissante des bactéries résistantes aux antibiotiques.

Le financement est destiné à soutenir les prochaines étapes de développement du nouveau candidat-médicament d'Antabio pour le traitement des infections à Pseudomonas aeruginosa chez les patients atteints de mucoviscidose.