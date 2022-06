Angel Yeast : la société a obtenu le certificat d'électricité verte

(Boursier.com) — Angel Yeast (en.angelyeast.com) (SH600298), fabricant mondial de levure et d'extrait de levure, annonce que la société a obtenu le certificat d'électricité verte délivré et certifié par le China Hubei Power Exchange Center et la China Hubei Carbon Emissions Exchange lors d'une cérémonie de signature tenue dans la province de Hubei, en Chine. Angel Yeast est parmi les 71 premières entreprises à recevoir le certificat dans la province, dans le cadre du programme national de la Chine conçu pour conduire la transition verte et accélérer vers une économie circulaire.

Lors de l'événement, la Société a également signé un accord d'achat de 9 012 MWh d'électricité produite par l'énergie solaire et éolienne, qui représente 20 pour cent de l'électricité utilisée par l'usine d'Angel Yeast à Yichang et lui permet de compenser 6 447 tonnes de dioxyde de carbone.

"Nous sommes honorés de faire partie du premier groupe d'entreprises à recevoir le certificat d'électricité verte, ce qui témoigne non seulement de nos efforts de longue date pour mettre en oeuvre des pratiques écologiques, mais aussi des progrès importants vers notre objectif de carboneutralité. Alors qu'Angel continue de faire progresser son engagement vert en s'approvisionnant davantage en électricité à partir de ressources renouvelables, en augmentant les investissements dans les projets d'énergie solaire et de biomasse, et en nous aidant grandement à établir le plan directeur pour atteindre les objectifs d'énergie renouvelable" a commenté Xiao Minghua, directeur général d'Angel Yeast.