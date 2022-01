Amaury Media reconduit Outbrain

(Boursier.com) — Amaury Media, régie publicitaire du groupe L'Équipe, reconduit Outbrain, plateforme leader de recommandations sur l'open web, pour une durée de trois ans. Ce partenariat porte sur la monétisation de publicités natives proposées par Outbrain, via sa technologie de recommandation " Smartfeed (un flux composé d'une multitude de recommandations organiques et sponsorisées), qui permet de respecter l'expérience de lecture des utilisateurs.

Pour Kevin Benharrats, Directeur Général Amaury Media : "Le renouvellement de ce partenariat avec Outbrain, qui dure depuis de nombreuses années, permet de valoriser la puissance de la marque L'Équipe sur tous les devices".

François-Xavier Préaut, Directeur Général France chez Outbrain conclut : "Depuis plus de huit ans, nous avons toujours collaboré de manière très étroite avec Amaury Media et L'Équipe pour leur proposer des formats et concepts créatifs, adaptés à leurs besoins. Nous sommes ravis de renouveler notre partenariat avec une marque si reconnue et incontournable, qui a à coeur l'excellence et la performance."