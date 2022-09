(Boursier.com) — Roland Lescure, ministre délégué chargé de l'Industrie, s'est rendu sur le site d'Aluminium Dunkerque à Loon-Plage (Nord), particulièrement impacté par les tensions actuelles sur les marchés de l'énergie. Le ministre a pu échanger avec les dirigeants, les salariés de l'entreprise et les élus sur la situation de l'entreprise.

Plus gros producteur d'aluminium primaire en France, le site d'Aluminium Dunkerque consomme 4TWh d'électricité par an, soit l'équivalent de la ville de Marseille. L'aluminium produit sur site est l'un des plus décarbonés au monde. Il est utilisé dans les industries automobile, agro-alimentaire, pharmaceutique etc...

Multiplication des prix de l'électricité par 3

Aluminium Dunkerque est particulièrement impactée par la hausse des prix de l'électricité, avec une multiplication par 3 des prix pour 2022 par rapport à 2021. Face à cette crise, l'entreprise a déjà pris des mesures pour réduire sa facture énergétique, avec une baisse de 22% de son activité sur la fin de l'année.

Le ministre s'est rendu sur place pour échanger avec l'ensemble des parties prenantes : direction, salariés, organisations syndicales et élus locaux. Cette visite témoigne de l'implication pleine et entière de l'Etat, et vise à évaluer l'impact exact de la crise énergétique pour Aluminium Dunkerque.

Plan de résilience

En particulier, le prolongement etla simplification des mesures du plan de résilience vont permettre - compte tenu des prix actuels sur les marchés de l'énergie - à Aluminium Dunkerque de toucher entre 40 et 50 ME en subventions d'ici la fin de l'année à travers le fonds de soutien aux entreprises énergo-intensives mis en place dans le cadre du plan de résilience. Cette aide significative et exceptionnelle permet de compenser à court terme une partie des surcoûts liés à l'énergie et contribue au maintien de l'investissement dans la transition verte de l'usine...

Le ministre et l'ensemble du gouvernement sont pleinement mobilisés, notamment au niveau européen, afin d'agir directement sur les prix... Roland Lescure a déclaré : "Aluminium Dunkerque est emblématique des enjeux actuels de l'industrie. D'un côté, la hausse des coûts de l'énergie liée à la guerre en Ukraine, et de l'autre, la décarbonation de notre industrie : Aluminium Dunkerque est l'un des producteurs d'aluminium le moins carboné du monde, engagé vers plus de recyclage d'aluminium et vers la captation du carbone. Grâce à la simplification des critères de l'aide d'urgence "gaz et électricité" pour les energo-intensifs, l'entreprise va bénéficier de 40 à 50M d'euros d'ici la fin de l'année 2022, compte tenu des prix actuels de l'électricité. C'est significatif, et nous voulons aller encore plus loin pour préserver nos outils industriels et les investissements dans leurs transitions vertes. Nous y travaillons avec la Commission européenne."