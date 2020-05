Altice : plan social chez NextRadioTV

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le groupe audiovisuel NextRadioTV a présenté ce mardi aux représentants du personnel et à ses salariés un projet de reconquête et de transformation pour pallier la baisse des recettes publicitaires engendrée par la crise sanitaire. Ce plan, qui concerne l'ensemble de la structure de coûts de NextRadioTV, aura aussi un impact sur les effectifs (CDI, CDD, CDDU, pigistes, intermittents et également consultants). Le groupe prévoit de réduire de moitié le recours aux intermittents, aux pigistes et aux consultants alors que ces effectifs ont augmenté de plus de 50% ces six dernières années.

Le plan social débuterait par une phase de volontariat : les licenciements contraints n'interviendraient que si le nombre de volontaires était insuffisant. Il sera détaillé dans les prochaines semaines aux représentants du personnel. NextRadioTV espère limiter autant que possible l'impact sur les postes en CDI.

NextRadioTV entend se concentrer sur ses deux marques emblématiques, BFM et RMC. D'ores et déjà, sur le marché des chaînes payantes et des droits sportifs, NextRadioTV a annoncé l'arrêt prochain de la chaîne payante de débat sur le sport, RMC Sport News, ainsi que l'arrêt progressif des compétitions sportives notamment d'Athlétisme, d'Equitation et de Tennis. Le groupe compte aussi mutualiser ses fonctions supports avec sa maison-mère Altice France et s'appuyer davantage sur les compétences technologiques de SFR en matière de publicité adressée et de gestion des données.