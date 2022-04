Altarea : légère croissance du chiffre d'affaires au 1er trimestre 2022

(Boursier.com) — Au 1er trimestre 2022, les revenus locatifs IFRS du Groupe Altarea s'élèvent à 50,3 millions d'euros, en progression de +5,9%, dont +4% liés à des effets périmètres. Le taux de recouvrement s'élève à 91,6%. Hors restauration et loisirs, il ressort à 94,1% proche du niveau d'avant crise sanitaire. En conséquence de cette amélioration, les créances douteuses s'inscrivent en forte baisse, ce qui devrait avoir un impact significativement favorable sur les loyers nets du 1er semestre 2022 (baisse des provisions pour créances douteuses).

Le chiffre d'affaires consolidé d'Altarea au 1er trimestre 2022 s'élève à 661,2 ME (+0,9%).

Pour le Logement, la progression du chiffre d'affaires est de +2,8% à 553 ME. Elle reflète la bonne tenue de l'activité commerciale et de l'avancement technique. Pour l'Immobilier d'entreprise, la baisse du chiffre d'affaires est de -15,9%, à 53,4 ME. Enfin, les revenus locatifs Commerce progressent de +5,9% à 54,8 ME, dont +4% liés à des effets périmètre.

Endettement

Au 31 mars 2022, l'endettement financier net s'élève à 1,518 milliard d'euros, en baisse de 128 ME par rapport au 31 décembre 2021. Cette baisse est notamment due à la signature en février 2022 du partenariat Alta Infrastructures spécialisé dans le commerce dans les gares européennes avec Crédit Agricole Assurances. Sur 12 mois, la baisse de l'endettement net atteint 798 ME. Pour rappel, le LTV consolidé d'Altarea était de 24,1% au 31 décembre 2021.

A fin mars 2022, le Groupe dispose de 3,035 MdsE de liquidités disponibles (+365 ME vs 31 décembre 2021).

L'agence de notation S&P Global a confirmé, le 18 mars, la notation Investment Grade du Groupe à BBB-, assortie d'une perspective négative.

Perspectives

Dans un contexte inflationniste, Altarea s'attend à la reprise de la progression du chiffre d'affaires des commerçants, avec une différenciation accrue en fonction des secteurs et des concepts commerciaux. La demande des enseignes reste soutenue et la vacance financière a quasiment retrouvé son niveau d'avant crise. Par conséquent, les niveaux locatifs devraient reprendre leur progression, notamment sous l'effet de l'indexation.