Altamir : l'ANR recule de pratiquement 1%

(Boursier.com) — Au 31 mars 2023, l'Actif Net Réévalué par action d'Altamir s'élève à 35,59 euros, en retrait de -0,9% par rapport au 31 décembre 2022 (35,93 euros).

L'Actif Net Réévalué (capitaux propres en IFRS) s'élève à 1.299,6 ME au 31 mars 2023 (1,312 MdE au 31 décembre 2022).

L'évolution de l'ANR sur la période reflète principalement l'impact des frais (-0,9%) et, dans une moindre mesure, la baisse des cours des sociétés cotées (-0,1%), principalement celle de ThoughtWorks.

Les comptes sociaux affichent au 31 mars 2023 une trésorerie nette de 98,8 ME (117,8 ME au 31 décembre 2022), en incluant les soldes des créances sur les fonds Altaroc. Dans le cadre d'un arbitrage des placements de trésorerie de la Société, 43 ME ont été réalloués au cours du trimestre dans des obligations émises par la société mère de Thom Group, qui servent un coupon annuel de 10%.

Au 31 mars 2023 le montant maximum des engagements d'Altamir s'établit à 683,7 ME, dont 88,8ME engagés mais non encore appelés. Ils seront investis d'ici à la fin 2026.