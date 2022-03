Allego accélère sa croissance et s'introduit à la Bourse de New York

(Boursier.com) — Suite à son récent rapprochement avec Spartan, société d'acquisition à vocation spécifique (SPAC ou Special Purpose Acquisition Company), Allego annonce ce jour son introduction en bourse sur le New York Stock Exchange (NYSE). Meridiam se félicite de cette opération, une nouvelle étape clé dans ses développements à succès en matière de transition énergétique en Europe. Après une coopération précoce initiée avec Allego dès 2016, Meridiam a acquis Allego en 2018 en tant que partenaire de choix pour relever le défi d'étendre un réseau d'infrastructures de recharge paneuropéen (VE) pour véhicules électriques. Depuis lors, Meridiam a largement investi et mis à disposition ses positions de premier plan et son expertise au service de la croissance du réseau, des services et des technologies d'Allego. Aujourd'hui, Allego est devenu leader paneuropéen de la recharge de véhicules électriques (VE), avec plus de 28.000 bornes de recharge publiques implantées dans 12 pays européens.

Cette opération devrait permettre de financer la croissance future d'Allego, le déploiement de sites supplémentaires de bornes de recharge rapides et ultra-rapides en Europe, ainsi que le renforcement de sa plateforme technologique. Allego a sécurisé le développement de 500 nouveaux sites en Europe. Ces projets d'expansion arrivent à un moment clé de l'histoire européenne. Ils contribueront à réduire sa dépendance à l'égard des combustibles fossiles et à favoriser le développement massif d'une mobilité durable et propre.

A cette occasion, Thierry Déau, fondateur et PDG de Meridiam, a déclaré : "Nous sommes des pionniers en matière de mobilité électrique depuis 2015 et nous avons lancé, lors de la COP21 à Paris, notre véhicule d'investissement dédié à la transition énergétique. Aujourd'hui, nous sommes particulièrement fiers de cette réalisation qui illustre notre engagement de longue date en faveur de solutions innovantes bas carbone et la success story d'Allego ".