Alkira a ouvert un siège à Amsterdam aux Pays-Bas

(Boursier.com) — Alkira , pionnier de la gestion de réseau en cloud, a ouvert cette semaine un siège à Amsterdam aux Pays-Bas pour mener un projet d'expansion internationale dans la région EMEA. Alkira continue de recruter des équipes au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, au Benelux, en Scandinavie et en Espagne, tout en nouant activement de nouveaux partenariats de distribution.

La campagne est menée par le vice-président senior international Paul Couturier, qui a déjà introduit des start-ups novatrices en Europe et dirigé leur programme de développement international. Paul Couturier a eu en charge auparavant la croissance internationale chez TippingPoint, Efficient Networks, Cyan, LightCyber et Palo Alto Networks.

Paul Couturier explique : "Les relations avec les revendeurs sont essentielles. Alkira vend de la gestion de réseau en cloud sous forme de service. Nous aidons les clients à construire un réseau d'entreprise dans le cloud qui unifie leurs clouds, leurs sites et leurs utilisateurs. Cela soulève beaucoup de questions pour eux, et ils attendent une relation de conseil. Nous sommes impatients d'élargir le réseau de partenaires de distribution d'Alkira."