Algeco rachète Altempo

(Boursier.com) — Déjà leader de la vente et de la location de bâtiments modulaires "clés en main" Algeco France accentue son développement en complétant son offre de services avec l'acquisition de l'entreprise Altempo.

Ce rachat permet à Algeco France de renforcer son positionnement sur le marché des constructions modulaires afin de répondre à des projets plus complexes, en gestion et installation de chantiers dans lesquels le bâtiment modulaire n'est pas l'unique composante.

En renforçant l'offre "clé en main" déjà existante avec une offre "full service sur site" Algeco répond à une attente croissante des clients qui souhaitent bénéficier d'un panel de services sur site qui comprend la maintenance, la sûreté, la sécurité, la logistique et services sur site.

En devenant une filiale d'Algeco, Altempo conserve son autonomie dans le développement de ses activités en tous corps d'états du provisoire. Altempo peut démultiplier son savoir-faire en s'appuyant sur le réseau de distribution dont dispose Algeco en France et Europe.

Algeco et Altempo partagent une culture d'entreprise qui a pour ambition de promouvoir le recyclage, la réutilisation de composants et de modules, le respect de l'environnement, la gestion frugale et économe de l'énergie ainsi que l'écoute et le sens du service aux clients et aux occupants. La culture commune de ces deux entreprises leur permet d'entreprendre une collaboration étroite et fructueuse qui apportera des solutions innovantes pour développer de nouveaux marché