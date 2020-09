Alenvi annonce une deuxième levée de fonds de 2 millions d'euros

(Boursier.com) — Alenvi , entreprise sociale créée en 2016 pour apporter une réponse au manque de valorisation des auxiliaires de vie qui accompagnent les personnes âgées, annonce une deuxième levée de fonds de 2 millions d'euros.

Cette opération lui permettra de démultiplier son impact à l'échelle du secteur en accélérant la croissance de son activité d'aide à domicile (B2C) et en finançant l'élargissement de son offre d'accompagnement des professionnels pour proposer, en plus des formations, un logiciel métier collaboratif et un accompagnement plus global de chaque organisation (B2B). Alenvi endosse officiellement à cette occasion la qualité de société à mission.

Dans le cadre de cette levée de fonds, Alenvi a pu bénéficier de la confiance renouvelée de ses investisseurs historiques (principalement Phitrust, pionnier de l'investissement à impact), mais aussi de l'arrivée de nouveaux investisseurs avec NovESS, fonds dédié au financement de l'Économie Sociale et Solidaire, porté par la Banque des Territoires en partenariat avec un club de grands investisseurs institutionnels, et 123 IM Impact Senior, fonds d'impact dédié au secteur du grand âge.