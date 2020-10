Alantra Alternative AM annonce l'acquisition d'une participation de 49% dans Indigo Capital SAS

(Boursier.com) — Alantra Alternative AM, pôle de gestion d'actifs du groupe financier international Alantra, annonce l'acquisition d'une participation de 49% dans Indigo Capital SAS ("Indigo"), un gestionnaire d'actifs paneuropéen de dette privée.

Basé à Paris, Indigo est un acteur indépendant et reconnu sur le marché de la finance alternative, spécialisé dans le financement des petites et moyennes entreprises européennes d'une valeur comprise entre 20 et 300 millions d'euros au travers d'obligations privées et de quasi-fonds propres.

Depuis la création de la société, l'équipe de gestion, forte de 7 professionnels, a réalisé plus de 50 investissements pour une valeur totale de plus de 800 millions d'euros en France, en Italie, aux Pays-Bas, en Suisse et au Royaume-Uni.

L'investissement dans Indigo Capital constitue une nouvelle étape dans le plan de croissance d'Alantra AM. Il fait suite à l'intégration de Grupo Mutua en tant que partenaire stratégique pour soutenir l'ambition d'Alantra de développer une activité de gestion d'actifs diversifiée et paneuropéenne aux côtés de ses activités de banque d'investissement et de conseil dans le domaine des portefeuilles de crédit.

A travers ses équipes actuelles et la participation stratégique dans Indigo Capital, Alantra AM et ses filiales auront plus d'un milliard d'euros d'actifs sous gestion couvrant différentes stratégies de dette privée, incluant la dette senior, les solutions de financement par unitranche et par obligations privées pour les entreprises, ainsi que le financement flexible à long terme pour les sociétés immobilières. Les équipes couvrent activement 7 marchés européens.