Alantra : acquisition d'une participation majoritaire dans la société Deko Data

(Boursier.com) — Alantra annonce l'acquisition d'une participation majoritaire dans la société Deko Data ("Deko"), nouvellement créée, qui utilise des solutions d'analyse avancée des données et d'IA pour créer de la valeur pour les entreprises.

Deko emploie actuellement 10 professionnels, experts de l'analyse des données. La plupart travaillent ensemble depuis près de 10 ans et ont fait leurs preuves dans l'application de solutions d'analyse avancée des données et d'IA à grande échelle. Tirant parti de leurs compétences 360o, de leur capacité d'innovation permanente et de leur compréhension profonde des synergies entre les entreprises et la technologie, ils ont exécuté plus de 200 projets pour plus de 50 grandes multinationales et entreprises familiales à travers l'Europe et l'Amérique latine.

Dans le cadre de leur vaste expérience, l'équipe de direction de Deko a développé Pragsis Bidoop, une société de données et d'analyse de 250 personnes qui a été vendue à Accenture en 2019.