Alain Weill rejoint le Conseil d'Administration d'Indexia Group

(Boursier.com) — Indexia Group, leader en Europe de l'assurance affinitaire et spécialiste des smartphones reconditionnés, dirigé par M. Sadri Fegaier, annonce l'arrivée à son Conseil d'Administration de M. Alain Weill.

Alain Weill a créé et présidé le groupe NextRadioTV, fondé en 2005, propriétaire des chaînes de radios RMC et BFM Business, de la chaîne de télévision BFMTV et du Groupe 01. En 2017, il devient PDG de SFR Group, renommé Altice France. En 2018, il est nommé DG d'Altice Europe. Il quitte ses fonctions au sein du groupe Altice en 2021. Alain Weill est, depuis 2019, actionnaire majoritaire et Président du Conseil d'Administration du magazine L'Express.

"Pouvoir compter sur un entrepreneur aussi expérimenté qu'Alain Weill dans son Conseil d'Administration est un immense atout pour Indexia Group dans le cadre de son développement, tant en France qu'à l'étranger, annonce Sadri Fegaier, PDG d'Indexia Group. Je le remercie de son engagement à nos côtés."

Créé il y a plus de 20 ans par Sadri Fegaier, et basé à Romans-sur-Isère, aujourd'hui premier employeur de la Drôme-Ardèche, Indexia Group a débuté son activité en commercialisant la première assurance tous risques couvrant les appareils multimédias de l'oxydation, de la casse, du vol et de la perte.

Son expertise en matière de réseaux de distribution, sa capacité à s'adapter aux évolutions des modes de consommation et son sens aigu de l'innovation ont permis à Indexia Group de développer son activité en France, puis en Europe tout en se diversifiant dans de nouveaux domaines : services de création de sites internet, réparation et recyclage d'appareils multimédias, programmes de fidélité et distribution de produits high tech.

Ardian en soutien

En 2018, pour soutenir son développement, le groupe a accueilli le fond d'investissement européen Ardian à son capital et devient le deuxième actionnaire du groupe Fnac Darty. La même année, il accueille à son capital FEF, la plateforme de co-investissement constituée par BPI France et Mubadala Investment Company.

En 2020, Indexia Group poursuit sa diversification en lançant Hubside.Store, son propre réseau de distribution rassemblant tout le savoir-faire du groupe : vente de smartphones et produits tech neufs et reconditionnés, en France et par ses propres experts, ainsi que de services numériques associés.

Après seulement 2 ans d'existence, le réseau compte 120 points de vente en Europe et prévoit d'en compter 500 en 2024.

Indexia Group accompagne aujourd'hui 8 millions de clients et 2500 partenaires en France, Suisse, Belgique, Espagne, au Portugal, en Italie et en République Tchèque. Il emploie 3.000 salariés et projette de réaliser 1,26 milliard d'euros de volume d'affaires en 2022.