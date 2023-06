Akerva : Luc Pernet nommé Directeur du Développement

(Boursier.com) — Cabinet de conseil en cybersécurité et gestion des risques liés aux Systèmes d'Information, Akerva annonce la nomination de Luc Pernet, 55 ans, diplômé de l'ENSIIE (École Nationale Supérieure d'Informatique pour l'Industrie et l'Entreprise), en qualité de Directeur du Développement.

Luc aura pour principale mission d'assurer le développement d'Akerva en consolidant le portefeuille des offres de l'entreprise.

" L'arrivée de Cédric Messeguer début juin, marquait un tournant dans le développement d'Akerva. L'arrivée de Luc il y a quelques jours, est le premier virage d'une longue série que prendra l'entreprise pour continuer sa croissance " déclare Laurent Delaporte, Président d'Akerva. " Je suis convaincu que l'expérience et les qualités personnelles de Luc contribueront au développement de nos activités, à leur performance et à la montée en compétence des équipes. Ses compétences complètes sur le marché de la sécurité, sa maîtrise des référentiels métiers existants et ses nombreuses expériences régionales, nationales et internationales sont des atouts certains pour mener à bien ces ambitieux challenges ! "

Ingénieur de formation, Luc Pernet compte à son actif plus de 30 ans d'expérience dans la sécurité de l'information. Après avoir créé l'agence Digital Security PACA en 2018, il prend la direction des régions de l'entité, devenue Atos Cyberservices France (6 agences) en 2022. Formateur, certifié ISO 27001 Lead Auditor et qualifié Responsable d'Audit PASSI LPM, Luc a été au préalable pendant 10 ans, Consultant Senior en Gouvernance Cybersécurité puis Directeur de FIDENS.

Expert dans le pilotage opérationnel de la sécurité et dans l'évaluation Critères Communs, ainsi que dans les outils de chiffrement et de signature électronique (HSM, PKI, eIDAS...), Luc a également exercé des fonctions de management sécurité dans l'industrie des semi-conducteurs (Inside Contactless, Gemplus