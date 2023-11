Airbus/ ESA/ Voyager Space : quel cadre pour une exploitation durable en orbite terrestre basse après 2030 ?

(Boursier.com) — L 'Agence Spatiale Européenne (ESA), Airbus Defence and Space et Voyager Space ont signé un protocole d'accord trilatéral lors du Sommet Spatial de l'ESA à Séville, décrivant leur collaboration pour la station spatiale Starlab dans l'ère post-Station Spatiale Internationale.

Le protocole d'accord précise que les parties ont l'intention d'encourager conjointement le développement scientifique et technologique et d'explorer les possibilités de collaboration en liaison avec les destinations en orbite terrestre basse (LEO) de l'après-Station Spatiale Internationale.

Dans un premier temps, la collaboration se concentrera, sans s'y limiter, sur l'exploration des possibilités d'accès durable à l'espace pour l'Europe par l'intermédiaire de la station spatiale Starlab. Il pourrait s'agir notamment de:

- L'accès à Starlab pour l'ESA et ses Etats membres, pour des missions d'astronautes et des activités de recherche soutenues à long terme, ainsi que pour le développement d'entreprises commerciales.

- Des contributions à des projets de recherche sur les missions à venir, tirant parti de la technologie européenne dans divers domaines, y compris (mais sans s'y limiter) la robotique avancée et l'automatisation/l'intelligence artificielle, et faisant progresser les priorités scientifiques européennes, telles que la santé et les sciences de la vie.

- Mise en place d'un écosystème complet "de bout en bout" comprenant la station spatiale Starlab en tant que destination en orbite terrestre basse et un éventuel système de transport européen développé par l'ESA (fret et équipage), tirant parti d'interfaces normalisées dans l'intérêt d'une politique d'accès ouvert.

Cet accord reflète l'ambition de l'ESA de permettre une transition en douceur de la Station Spatiale Internationale vers l'exploitation durable d'infrastructures humaines et robotiques en orbite terrestre basse après 2030, y compris par le biais de services commerciaux.

Rappelons que par le passé, Airbus a fourni à l'ESA des engins spatiaux emblématiques tels que le module Columbus de la Station Spatiale Internationale, les cinq véhicules de transfert automatique (ATV) et, plus récemment, le module de service européen (ESM) pour Orion, la contribution de l'Europe aux missions Artemis de la NASA vers la Lune.

En août 2023, Voyager et Airbus ont annoncé pour la première fois un accord portant sur la création d'une coentreprise transatlantique destinée à assurer une présence humaine continue en orbite terrestre basse et une transition sans heurts des possibilités scientifiques et de recherche en microgravité dans l'ère de l'après-Station Spatiale Internationale. Starlab devrait également créer une coentreprise en Europe pour servir directement l'Agence Spatiale Européenne et les agences spatiales de ses Etats membres.