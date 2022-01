Airbus / Boeing : Korean Air reporte la livraison de dizaines d'appareils

(Boursier.com) — Korean Air repousse la livraison de ses nouveaux appareils. La compagnie asiatique a indiqué avoir négocié le report de la réception de 30 A321neo, 30 737 Max, et 2 777-300ER. Ces avions intégreront la flotte de la compagnie coréenne d'ici 2028. De plus, 20 787-9 / 787-10 seront désormais livrés d'ici 2027 contre 2025 précédemment. Le transporteur affirme que ces reports sont dus à la situation sanitaire et aux retards de production des constructeurs, sans préciser quel avionneur était concerné par ces problèmes.