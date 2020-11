Airbnb s'apprête à publier le document préalable à son IPO

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Malgré la crise du coronavirus, qui a durement frappé le tourisme et le secteur de la location immobilière entre particuliers, Airbnb poursuit activement ses démarches en vue d'une introduction en Bourse à Wall Street, qui est en préparation depuis plus d'un an.

Selon des sources citées jeudi par 'Reuters', le géant des locations en ligne entre particuliers devrait publier en début de semaine prochaine son prospectus d'IPO auprès des autorités boursières, en vue d'une introduction, qui pourrait se dérouler début décembre.

Le groupe basé à San Francisco devrait annoncer début décembre la fourchette de prix de son action et lancer son "roadshow", sa tournée auprès des investisseurs, a indiqué une des sources. Ce calendrier reste toutefois soumis aux conditions de marché, a-t-elle ajouté.

Une valorisation supérieure à 30 Mds$ ?

Le mois dernier, 'Reuters" avait rapporté qu'Airbnb espérait lever environ 3 milliards de dollars lors de son IPO (Initial Public Offering), ce qui valoriserait le groupe à plus de 30 Mds$.

Le prospectus d'introduction permettra aux investisseurs d'avoir une vue détaillée des activités du groupe américain, notamment de sa faculté d'adaptation face aux contraintes provoquées par la pandémie de coronavirus et l'effondrement du tourisme mondial.

La crise sanitaire a poussé Airbnb à concentrer son offre sur les maisons de vacances, où il profite d'une forte demande de particuliers délaissant les hôtels, plutôt que les appartements en ville.

Airbnb avait annoncé en août dernier le dépôt d'une demande confidentielle d'autorisation d'introduction en Bourse auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC), l'autorité des marchés financiers aux Etats-Unis.