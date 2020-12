Airbnb pourrait être valorisé près de 35 milliards de dollars lors de son IPO

Airbnb pourrait être valorisé près de 35 milliards de dollars lors de son IPO









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Moins de 13 ans après sa création, l'arrivée d'Airbnb à Wall Street se précise. La firme californienne et ses actionnaires actuels cherchent à lever jusqu'à 2,6 milliards de dollars dans le cadre de cette IPO attendue de longue date aux Etats-Unis. Une des opérations les plus importantes de l'année outre-Atlantique. Dans un document déposé auprès du régulateur boursier américain, la plateforme de location touristique entre particuliers indique qu'elle va mettre sur le marché 51,9 millions d'actions à un prix unitaire compris entre 44 et 50 dollars. En haut de fourchette, Airbnb serait valorisé près de 35 Mds$, soit nettement plus que les 18 Mds$ évoqués en avril dernier lorsque le groupe avait levé de la dette pour renforcer son bilan.

Les investisseurs actuels d'Airbnb, ainsi que les dirigeants, conserveront le contrôle de la société grâce à des actions de classe B, qui donneront 20 droits de vote pour chaque titre détenu, contre une voix pour chaque action de classe A vendue lors de la mise sur le marché. Parmi les investisseurs d'Airbnb disposant d'actions de classe B figurent la société de capital-risque Sequoia ainsi que Founders Fund et DST Global. L'action sera cotée sur le Nasdaq sous le mnémo 'ABNB'. Les échanges devraient débuter mi-décembre.

Reste désormais à avoir si les investisseurs seront prêts à miser sur une société aussi chèrement valorisée, qui doit en plus faire face à la pandémie de coronavirus et à ses conséquences dévastatrices sur l'industrie du tourisme. Sur les neuf premiers mois de l'année, le groupe a vu ses revenus fondre de 32% à 2,5 Mds$ alors que sa perte nette a atteint près de 700 M$. Avant même que n'éclate la crise actuelle, le groupe n'était jamais parvenu à boucler un exercice à l'équilibre. Son EBITDA ajusté et son flux de trésorerie disponible sont en baisse, et cette tendance pourrait se poursuivre, avertit la compagnie dans son document réglementaire.

Après avoir été recherchées pendant des années dans le cadre de tours de tables entre investisseurs privés (fonds et grandes banques), un grand nombre de start-up de l'économie numérique et de "licornes" du web ont en effet atteint des valorisations jugées dignes d'une bulle spéculative par de nombreux analystes financiers. Ces derniers s'interrogent sur le modèle économique de ces sociétés, qui malgré une forte croissance, alignent des pertes depuis leur création et ne parviennent toujours pas à convaincre qu'elles sont capables de devenir rentables en dépit de lourds investissements.