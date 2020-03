Airbnb lance un fonds de 1 M$ pour financer des logements insolites

Crédit photo © Airbnb

(Boursier.com) — La plateforme de location touristique Airbnb est à la recherche des idées de logements les plus folles au monde et lance un fonds de 1 million de dollars pour contribuer à les concrétiser. Le fonds Airbnb pour des logements insolites est le tout 1er programme proposé par l'entreprise pour trouver et aider à financer des espaces habitables uniques et non conventionnels.

Dix bénéficiaires du fonds seront sélectionnés par un jury d'experts en design et style novateurs. Les passionnés de design peuvent faire leurs propositions qui seront évaluées selon des critères de créativité, de faisabilité, de respect de l'environnement et d'impact social. Le fonds Airbnb pour des logements insolites est destiné à toute personne ayant une idée de maison extraordinaire, afin de lui permettre de la concevoir, de la concrétiser, et de la partager avec des voyageurs du monde entier.