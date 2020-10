Air Liquide : nette reprise des ventes au T3

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires du Groupe Air Liquide s'est établit à 4.980 millions d'euros au 3ème trimestre 2020. Le modèle d'affaires a démontré sa résilience ces derniers mois dans un contexte sanitaire difficile... L'activité reprend sur l'ensemble des géographies avec des ventes à -0,9% sur base comparable au 3ème trimestre 2020, proche du niveau de 2019.

La Chine affiche le niveau de reprise le plus dynamique avec des ventes en forte croissance au 3ème trimestre alors que la situation est plus contrastée dans le reste de la zone Asie-Pacifique. L'activité est en cours d'amélioration en Europe, en croissance par rapport à 2019. Les signes d'une reprise plus progressive sont notables en Amérique du Nord et l'activité reste solide en Amérique du Sud, notamment la Grande Industrie et la Santé. Les ventes consolidées de l'Ingénierie & Construction (-24,4%) reflètent l'allocation prioritaire des ressources aux projets internes. L'activité Marchés Globaux & Technologies retrouve sa croissance à deux chiffres, avec des ventes en forte hausse de +11,4% au 3ème trimestre. Du fait d'importants effets négatifs de change (- 3,7%), de périmètre significatif (-2,6%) et d'énergie (-1,5%), le chiffre d'affaires publié du Groupe est en retrait de -8,7%.

Le chiffre d'affaires Gaz & Services du 3ème trimestre 2020 atteint 4.777 millions d'euros, en léger retrait de -0,9% sur base comparable. Les forts effets négatifs de change (-3,8%), de périmètre significatif (-2,7%), et d'énergie (-1,5%) pénalisent le chiffre d'affaires publié des activités Gaz & Services, en retrait de -8,9%. L'effet périmètre significatif reflète la cession de schülke dans la Santé et la réduction de la participation du Groupe dans un distributeur au Japon au 3ème trimestre 2020, ainsi que la cession des unités de Fujian Shenyuan en septembre 2019.

La dette nette s'établit à 11.745 millions d'euros, en forte baisse par rapport à 13.176 millions d'euros à fin juin 2020, bénéficiant de flux de trésorerie opérationnels élevés et de produits de cessions d'activités.

La capacité d'autofinancement s'élève à 3.648 millions d'euros à fin septembre 2020, soit 23,9% des ventes, représentant une forte amélioration de +240 points de base par rapport au 3ème trimestre 2019. Le ratio de dette nette sur fonds propres, ajusté de la saisonnalité du dividende, s'établit à 58,3%, également en baisse significative par rapport à fin décembre 2019 (64%).

PERSPECTIVES

Commentant l'activité du 3ème trimestre 2020, Benoît Potier, Président-Directeur Général du groupe Air Liquide a déclaré :

