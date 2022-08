Air France KLM : accord de principe entre KLM et ses pilotes sur les salaires

(Boursier.com) — KLM et le syndicat représentant des pilotes, VNV, sont parvenus à un accord de principe sur des hausses de salaire à venir. L'accord comprend deux augmentations de salaire distinctes de 2% chacune, d'ici octobre 2022 et mars 2023 respectivement. Le régime actuel d'indemnisation des déplacements des pilotes sera par ailleurs supprimé, précise la filiale néerlandaise d'Air France KLM. KLM indemnisait auparavant les pilotes qui vivaient à l'étranger pour les frais de voyage vers et depuis leurs destinations de travail, mais ces pilotes devront désormais couvrir ces frais eux-mêmes. KLM promet également une prime unique aux pilotes "une fois qu'elle disposera d'une marge de manoeuvre financière suffisante et qu'elle n'aura pas de crédit en cours auprès du gouvernement".

Les derniers détails de l'accord de principe doivent encore être conclus, avant qu'il ne soit soumis pour ratification aux membres du VNV. "Malgré la reprise réussie de KLM, l'avenir reste incertain, en partie en raison de la forte inflation, de la hausse des coûts, de l'incertitude entourant le coronavirus et d'un marché du travail tendu. Il reste nécessaire pour KLM de réduire structurellement ses coûts. Il a donc été convenu que nous nous reverrions si la situation évoluait dans un proche avenir", souligne le transporteur.