Air Canada renforce ses liaisons entre la France et le Canada

Crédit photo © Air Canada

(Boursier.com) — Air Canada renforce encore ses liaisons entre la France et le Canada. Lors de la prochaine saison estivale, le transporteur va ouvrir un 3ème vol quotidien sur sa ligne Paris-Montréal et un second vol quotidien sur sa ligne Paris-Toronto. Le groupe proposera ainsi jusqu'à 59 vols sans escale par semaine au départ de l'Hexagone vers le Canada (dont 31 depuis Paris-CDG).

Entre le 2 juillet et le 28 août 2020, Air Canada exploitera également trois vols supplémentaires par semaine au départ de Montréal et quatre vols supplémentaires par semaine au départ de Toronto, à destination de l'aéroport Paris-Charles-de-Gaulle. Les vols supplémentaires seront assurés par A330-300 dotés de la classe Signature, de fauteuils entièrement inclinables dans cette classe, du service Signature Air Canada et des classes Économique Privilège et économique.