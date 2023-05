Ailes Marines, filiale d'Iberdrola, a installé la première éolienne en mer de Bretagne

(Boursier.com) — L 'installation de la première des 62 éoliennes qui équiperont le parc de Saint-Brieuc a été réalisée le 11 mai par le contractant d'Ailes Marines, la société Siemens Gamesa Renewable Energy. Cette opération a été effectuée à partir du navire auto-élévateur ("jack up") Brave Tern de la société norvégienne Fred Olsen windcarrier.

La première éolienne du parc de Saint-Brieuc a été installée sur la position numéro SB44 située sur la partie nord du site. Grâce à cette installation, la Bretagne se dote de sa première éolienne en mer.

"Cette installation réussie de la première éolienne en mer du parc de Saint-Brieuc représente un grand jour pour la Bretagne et pour le projet. Elle signifie que nous entrons dans la dernière ligne droite du chantier, qui aboutira à une production d'énergie renouvelable et décarbonée pour les Bretons. Après plus d'une décennie d'efforts et d'engagement de la région Bretagne, des acteurs du territoire et des équipes d'Iberdrola, cette première éolienne fabriquée au Havre et équipée à Brest est aussi l'aboutissement d'une belle aventure industrielle, dont nous pouvons être très fiers" se félicite Emmanuel Rollin, Directeur Général Iberdrola France.

Point de départ de la phase d'installation des 62 éoliennes

La phase des travaux d'installation des 62 éoliennes est désormais lancée. Ce point de départ est déterminant car emblématique de la dernière phase d'installation du parc.

Le navire d'installation Brave Tern réalisera dans les prochains mois plusieurs rotations au départ du Havre avec à chaque fois à son bord les éléments constitutifs de 4 éoliennes.

Les éoliennes du parc de Saint-Brieuc sont fabriquées en France, sur le site industriel de Siemens Gamesa Renewable Energy, situé sur le port du Havre (76). Sur ce site dédié, environ 900 emplois sont mobilisés pour leur construction et leur assemblage.

Les mâts des 62 éoliennes sont préalablement équipés par la société Haizea Wind sur le polder de Brest. Cette nouvelle activité industrielle continue de mobiliser sur le site une quarantaine d'emplois pour le montage mécanique et électrique de l'ensemble des éléments internes des mâts.

Une installation en plusieurs étapes

En mer, le mât de l'éolienne d'une hauteur de 90 m est d'abord levé depuis la barge puis descendu par grue sur la pièce de transition de la fondation "jacket", avant d'y être fixé. Dans un second temps, la nacelle est levée et installée sur le mât. Enfin, les 3 pales sont fixées sur le rotor de la nacelle.

La structure installée en mer mesure 209 mètres en bout de pale et possède un rotor de 167 mètres de diamètre. Il est conçu pour répondre au mieux au régime des vents qui caractérisent la baie de Saint-Brieuc.

Pour la première éolienne, ces opérations ont été réalisées avec succès par le Brave Tern, navire spécialisé dans l'installation d'éoliennes en mer. Pour chaque rotation au départ du Havre jusqu'au site du parc de Saint-Brieuc, le Brave Tern embarque 4 mâts, 4 nacelles et 12 pales.

Information sur les travaux pour les usagers de la mer

Afin d'informer les habitants et en particulier les usagers de la mer, Ailes Marines a ouvert un espace d'information en ligne dédié aux travaux maritimes. Il présente la nature et l'organisation des travaux, ainsi que des informations concernant la navigation, en complément des arrêtés de la Préfecture maritime.

https://ailes-marines.bzh/informations-sur-les-travaux/

À propos d'Ailes Marines

Lauréate d'un appel à projet national avec le projet de parc éolien en mer de la Baie de Saint-Brieuc, Ailes Marines est en charge du développement, de la construction, de l'installation et de l'exploitation du parc éolien en mer. Il s'agit d'une société par action simplifiée (SAS), française, détenue à 100 % par IBERDROLA.

Les chiffres-clés du projet éolien en mer de la Baie de Saint-Brieuc :

- 75 km(2) de superficie

- 62 éoliennes Siemens Gamesa SG 8.0-167 DD de 8 MW

- 496 MW de puissance installée

- 1.820 GWh/an de production, soit la consommation annuelle en électricité de 835 000 habitants (chauffage compris)

Toutes les informations concernant le projet de parc éolien en mer de Saint-Brieuc développé par la société Ailes Marines sont disponibles sur le site https://ailes-marines.bzh/

Vous pouvez suivre l'actualité d'Ailes Marines sur twitter @AilesMarines