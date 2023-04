Agronutris et BioMar signent un partenariat pour le développement d'une nouvelle génération d'aliments à base de mouches soldat noires

(Boursier.com) — Agronutris et BioMar ont signé un partenariat de long-terme pour le développement d'une nouvelle génération d'aliments à base de mouches soldat noires, spécialement conçue pour répondre aux besoins de l'industrie aquacole. Après des années de R&D, l'insecte est désormais reconnu comme un nouvel ingrédient prometteur, en voie d'être largement adopté. Une large gamme de farines d'insectes destinées à l'aquaculture fait donc son apparition sur le marché.

"L'alimentation à base de mouches soldat noires est considérée comme une perspective intéressante au regard des besoins de l'aquaculture. En Agronutris, nous avons trouvé un partenaire qui partage notre volonté de réduire les impacts environnementaux de l'alimentation en aquaculture. Ils ont développé un modèle industriel permettant à la mouche soldat noire de répondre aux besoins nutritionnels et aux enjeux de durabilité qui figurent dans notre cahier des charges et celui de notre industrie", explique Fernando Norambuena, Global Category Manager - Novel Raw Materials chez BioMar.

Avec une attention particulière portée à ses approvisionnements en matières premières combinée à douze années de 'R&D' et des investissements importants dans l'industrialisation de ses process, la solution d'Agronutris offre un produit à la fois stable, de haute-qualité et avec, comme en atteste l'analyse du cycle de vie effectuée par l'entreprise, un faible impact environnemental.

Agronutris a su développer une vision singulière pour amener cette nouvelle source de protéines vers un ingrédient s'inscrivant pleinement dans l'économie circulaire et qui répond de manière pertinente aux besoins de l'aquaculture.

Produit idéal

"L'alimentation à base d'insectes doit démontrer sa plus-value nutritionnelle tout en soutenant la croissance et la santé des poissons et des crevettes pour qu'elle pénètre durablement le marché aquacole. Notre produit est innovant et offre un beau profil nutritionnel qui correspond pleinement à l'aquaculture. Agronutris travaille main dans la main avec BioMar pour créer le produit idéal qui répond à leur ambition en matière de durabilité", explique Chris Haacke, directeur du développement commercial chez Agronutris.

"Afin que l'alimentation à base d'insectes soit une réponse véritablement durable, il est nécessaire qu'elle se démarque de la chaîne d'approvisionnement à destination de l'alimentation humaine et que les insectes se nourrissent de substrat issu de déchets alimentaires et de co-produits. Nous voyons en Agronutris un partenaire en capacité de développer un modèle de production de protéines à base de mouches soldats noires industriel viable permettant à cet ingrédient de s'installer dans l'aquaculture", dit Vidar Gundersen, Global Sustainability Director chez BioMar.

Alignement stratégique

L'alignement stratégique est très fort entre Agronutris, dont la mission vise à apporter des solutions de nutrition alternatives permettant de réduire les impacts sur la planète, et BioMar, qui a placé le développement durable au coeur de sa stratégie. L'objectif de Biomar est d'atteindre 50% de ses intrants issus de l'économie circulaire et régénérative, et de réduire d'1/3 son empreinte carbone d'ici 2030.

"Grâce à la dynamique actuelle sur les ingrédients alternatifs, nous verrons de plus en plus de collaborations de ce type avec BioMar", a conclu Fernando Norambuena.