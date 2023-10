Agronutris confirme son passage à l'échelle industrielle avec l'inauguration de sa première usine dans les Ardennes

(Boursier.com) — Agronutris , société à mission de biotechnologie française spécialisée dans l'élevage et la transformation d'insectes en protéines pour l'alimentation, a rassemblé plus de 200 personnes, parmi lesquelles Nicolas Dufourcq, directeur général de Bpifrance, jeudi 19 octobre 2023 pour inaugurer sa première unité de production industrielle située dans les Ardennes.

Ses principaux partenaires institutionnels, financiers et industriels ont répondu présents pour fêter cette nouvelle étape majeure qui confirme la réussite de son passage à l'échelle industrielle.

En octobre 2021, Agronutris avait levé 100 millions d'euros pour industrialiser son modèle innovant de protéines durables à base d'insectes, dont la moitié en fonds propres, notamment auprès du fonds SPI géré pour le compte de l'Etat par Bpifrance et du fonds à impact Mirova (filiale de Natixis Investment Managers).

60 emplois directs créés

Deux ans plus tard, sa première usine de 16.000 m2 est déjà fonctionnelle... Une prouesse rendue possible grâce à des partenariats forts avec des entreprises telles que Pingat pour la construction du bâtiment, Bühler pour les process et Engie Solutions pour les utilités. L'arrivée de ses premiers insectes, dès la fin 2022, a permis une montée en puissance progressive, garantissant qualité et homogénéité de ses produits finis. Des premiers contrats commerciaux ont été signés dès le printemps, notamment avec Biomar, leader international de l'alimentation durable pour les poissons d'élevage.

Avec 60 emplois directs créés d'ici la fin de l'année, Agronutris participe dans les Ardennes à la réindustrialisation de la France... Et ce n'est qu'un début !

L'entreprise prévoit l'implantation d'une seconde usine adjacente qui permettra de créer l'un des plus gros sites industriels du monde dédiés aux insectes, avec à la clef la création de 200 emplois dans le bassin rethélois dans les prochaines années.

L'inauguration de son usine est pour Agronutris l'occasion de mettre en lumière l'ensemble de ses partenaires sans qui cette aventure ne saurait exister.

"Nous souhaitons remercier toutes celles et ceux qui ont cru en nous dès le début : nos financeurs parmi lesquels Bpifrance, Mirova, nos partenaires bancaires et institutionnels notamment à travers le plan France Relance, ainsi que les collectivités territoriales parmi lesquelles la mairie de Rethel, la Communauté de communes des Pays Rethélois ou encore la Région Grand Est. Nous sommes fiers de fêter une nouvelle étape dans notre projet d'inventer une solution saine et durable pour l'alimentation de demain" - Mehdi Berrada et Cédric Auriol, co-fondateurs d'Agronutris.