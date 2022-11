Agripower : Evolution de la Gouvernance

(Boursier.com) — L 'Assemblée générale ordinaire annuelle et extraordinaire d'Agripower France s'est réunie le 25 novembre. L'ensemble des résolutions inscrites à l'ordre du jour de l'Assemblée a été adopté à l'exception de la dix-septième résolution (en adéquation avec la recommandation du Conseil d'Administration). En matière de gouvernance, l'Assemblée a notamment renouvelé les mandats d'administrateurs de Eric Lecoq et de la société ECU. S.A.R.L, représentée par François Gerber pour une durée de 3 ans, expirant à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire annuelle qui se tiendra dans le courant de l'année 2025 et qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2025.

A la suite de l'Assemblée Générale, le Conseil d'Administration s'est réuni et a nommé, lors de cette séance, André Leblancs, Directeur Général, en tant que Président Directeur Général de la Société. Il succède à la présidence du Conseil d'Administration à Eric Lecoq, fondateur de la Société, qui reste administrateur de la société et qui assurera des missions de conseils et de prestations de service auprès de la Société dans le cadre d'une convention réglementée.

Cette transition managériale s'inscrit dans la continuité des évolutions de gouvernance réalisées depuis 18 mois, avec d'une part, la nomination d'André Leblancs en tant que Directeur Général en avril 2021, puis en tant qu'administrateur en avril 2022, et la nomination de 2 administrateurs indépendants en avril 2022.

Cette nouvelle gouvernance vise à accompagner le Groupe dans sa phase d'expansion dynamique, à la fois en France et à l'international et aussi bien en méthanisation individuelle que collective. Agripower entend accélérer ainsi sa stratégie de croissance ambitieuse et de création de valeur au cours des prochaines années, en s'appuyant sur son modèle d'intégrateur "ensemblier" et ses nouvelles offres.

Eric Lecoq, fondateur et administrateur, commente : "C'est le bon moment pour accélérer notre évolution managériale. C'est une décision murement réfléchie, prise en confiance et en proximité avec André Leblancs avec qui nous partageons la même vision stratégique. Depuis son arrivée, André pilote parfaitement la structuration et l'accélération commerciale de notre société et son profil est pleinement en adéquation avec nos futurs développements (International, Partner, Urban Power, ...). Je suis très confiant dans la poursuite de notre forte croissance au cours des prochaines années. Je reste bien entendu engagé dans les décisions stratégiques en tant qu'administrateur ainsi que par ma position d'actionnaire de référence."

André Leblancs, Président Directeur Général, a déclaré : "Je suis très fier de cette nomination en tant que Président Directeur Général et je remercie le Conseil d'administration, et particulièrement Eric Lecoq, de leur confiance. La feuille de route est claire et je suis convaincu que notre société, fort de sa trentaine de collaborateurs aujourd'hui, dispose de tous les atouts, pour s'imposer sur le marché en France et à l'international. Nous confirmons notre ambition de devenir un acteur majeur de la transition énergétique, tout en créant de la valeur."