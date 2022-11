(Boursier.com) — INDICATEURS ECONOMIQUES :

France :

- Balance commerciale en France. (08h45)

Europe :

- Ventes européennes de détail. (11h00)

PUBLICATIONS DES SOCIETES :

France :

- Abeo : Chiffre d'affaires 2ème trimestre

- Airwell : Chiffre d'affaires 3ème trimestre

- Altamir : Résultats du 3ème trimestre

- APODACA INVERS.INM. SOCIMI : Introduction en bourse

- AST Groupe (ex - AST Promotion) : Chiffre d'affaires 3ème trimestre

- Bonduelle : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- Claranova : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- Eurazeo : Chiffre d'affaires 3ème trimestre

- Herige (ex-VM Materiaux) : Chiffre d'affaires 3ème trimestre

- LNA Santé : Chiffre d'affaires 3ème trimestre

- MaaT Pharma : Résultats du 3ème trimestre

- Metabolic Explorer : Chiffre d'affaires 3ème trimestre

- NRJ Group : Chiffre d'affaires 3ème trimestre

- Orpea : Chiffre d'affaires 3ème trimestre

- Poxel : Chiffre d'affaires 3ème trimestre

- Rothschild et Cie (ex-Paris Orléans) : Résultats du 3ème trimestre

- Rubis : Chiffre d'affaires 3ème trimestre

- SII : Chiffre d'affaires 2ème trimestre

- Tonnellerie Francois Freres : Détachement dividendes

- Vilmorin et Cie : Chiffre d'affaires 1er trimestre

Etats-Unis :

- LUCID GROUP INC : Réunion d'analystes trimestrielle

- MetLife : Détachement acompte dividendes