(Boursier.com) — INDICATEURS ECONOMIQUES :

Etats-Unis :

- Inscriptions hebdomadaires au chômage. (13h30)

- Coûts unitaires du travail. (13h30)

- Productivité américaine non-agricole du troisième trimestre. (13h30)

- Balance commerciale américaine. (13h30)

- Indice PMI final composite américain. (14h45)

- Indice PMI final américain des services. (14h45)

- Commandes industrielles. (15h00)

- Indice ISM des services américains. (15h00)

Europe :

- Taux de chômage en Italie. (10h00)

- Indice PMI CIPS final des services britanniques. (10h30)

- Taux de chômage européen. (11h00)

- Communiqué monétaire de la Banque d'Angleterre. (13h00)

PUBLICATIONS DES SOCIETES :

France :

- AKKA TECHNOLOGIES : Chiffre d'affaires 3ème trimestre

- Axa : Chiffre d'affaires 3ème trimestre

- Axa : Réunion d'analystes trimestrielle

- Believe : Chiffre d'affaires 3ème trimestre

- Believe : Réunion d'analystes trimestrielle

- BNP Paribas : Résultats du 3ème trimestre

- DBV Technologies : Chiffre d'affaires 3ème trimestre

- DBV Technologies : Réunion d'analystes trimestrielle

- Eiffage : Chiffre d'affaires 3ème trimestre

- Euronext : Résultats du 3ème trimestre

- Groupe Flo : Chiffre d'affaires 3ème trimestre

- Hexaôm (ex-Maisons France Confort) : Chiffre d'affaires 3ème trimestre

- Hopscotch Groupe : Chiffre d'affaires 3ème trimestre

- Hunyvers : Chiffre d'affaires 4ème trimestre

- JCDecaux : Chiffre d'affaires 3ème trimestre

- Kumulus Vape : Chiffre d'affaires 3ème trimestre

- Legrand : Chiffre d'affaires 3ème trimestre

- Neoen : Chiffre d'affaires 3ème trimestre

- PCAS : Chiffre d'affaires 3ème trimestre

- SES : Résultats du 3ème trimestre

- Solvay : Résultats du 3ème trimestre

- Stellantis : Réunion d'analystes trimestrielle

- Stellantis : Résultats du 3ème trimestre

- Teleperformance : Chiffre d'affaires 3ème trimestre

- Umanis Regroupées : Chiffre d'affaires 3ème trimestre

- Viel et Cie : Chiffre d'affaires 3ème trimestre

Etats-Unis :

- Allstate : Résultats du 3ème trimestre

- Amgen : Réunion d'analystes trimestrielle

- ANSYS : Réunion d'analystes trimestrielle

- ATLASSIAN CORPORATION CL.A : Résultats du 1er trimestre

- ConocoPhillips : Résultats du 3ème trimestre

- ConocoPhillips : Réunion d'analystes trimestrielle

- Constellation Brands : Détachement acompte dividendes

- Illumina : Résultats du 3ème trimestre

- MetLife : Réunion d'analystes trimestrielle

- Microchip Technology Incorporated : Résultats du 1er semestre

- Starbucks : Réunion d'analystes annuelle

- Starbucks : Résultats annuels