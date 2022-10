(Boursier.com) — INDICATEURS ECONOMIQUES :

Etats-Unis :

- Inscriptions hebdomadaires au chômage. (14h30)

- Commandes de biens durables. (14h30)

- PIB préliminaire du troisième trimestre. (14h30)

- Indice manufacturier de la Fed de Kansas City. (17h00)

Europe :

- Indice GfK allemand du moral des consommateurs. (08h00)

- Taux de chômage en Espagne. (09h00)

- Principal taux de refinancement de la BCE. (13h45)

- Conférence de presse de Christine Lagarde (BCE). (14h30)

PUBLICATIONS DES SOCIETES :

France :

- Acticor : Résultats du 1er semestre

- Assystem : Chiffre d'affaires 3ème trimestre

- Aures Technologies : Chiffre d'affaires 3ème trimestre

- Balyo : Chiffre d'affaires 3ème trimestre

- Bic : Chiffre d'affaires 3ème trimestre

- Capgemini : Chiffre d'affaires 3ème trimestre

- Cegedim : Chiffre d'affaires 3ème trimestre

- Cerinnov : Résultats du 1er semestre

- Charwood Energy : Réunion d'analystes semestrielle

- Cibox Interactive : Publication rapport semestriel

- Clasquin : Chiffre d'affaires 3ème trimestre

- Coface : Chiffre d'affaires 3ème trimestre

- Danone : Chiffre d'affaires 3ème trimestre

- DEEZER SA : Chiffre d'affaires 3ème trimestre

- EDF : Chiffre d'affaires 3ème trimestre

- Eramet : Chiffre d'affaires 3ème trimestre

- Eurasia Groupe : Assemblée générale annuelle

- Eutelsat : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- Exel Industries : Chiffre d'affaires 4ème trimestre

- Galimmo (ex-Compagnie Marocaine) : Chiffre d'affaires 3ème trimestre

- Genomic Vision : Chiffre d'affaires 3ème trimestre

- Gensight : Chiffre d'affaires 3ème trimestre

- Groupe ADP (ex-Aeroports de Paris) : Chiffre d'affaires 3ème trimestre

- Groupe ADP (ex-Aeroports de Paris) : Réunion d'analystes trimestrielle

- Groupe Parot : Résultats du 1er semestre

- GTT : Chiffre d'affaires 3ème trimestre

- Guillemot Corporation : Chiffre d'affaires 3ème trimestre

- Hipay Group : Chiffre d'affaires 3ème trimestre

- Ipsen : Chiffre d'affaires 3ème trimestre

- Korian : Chiffre d'affaires 3ème trimestre

- Lagardere : Chiffre d'affaires 3ème trimestre

- Ldlc : Chiffre d'affaires 2ème trimestre

- Maisons du Monde : Chiffre d'affaires 3ème trimestre

- Manitou : Chiffre d'affaires 3ème trimestre

- Marie Brizard Wine & Spirits : Chiffre d'affaires 3ème trimestre

- Mauna Kea : Chiffre d'affaires 3ème trimestre

- Medesis Pharma : Assemblée générale mixte

- Metadvertise (ex-Madvertise) : Résultats du 1er semestre

- Paref : Chiffre d'affaires 3ème trimestre

- Pherecydes Pharma : Résultats du 1er semestre

- Prismaflex International : Chiffre d'affaires 2ème trimestre

- Saint-Gobain : Chiffre d'affaires 3ème trimestre

- Samse : Chiffre d'affaires 3ème trimestre

- Schneider Electric : Chiffre d'affaires 3ème trimestre

- SES-imagotag : Chiffre d'affaires 3ème trimestre

- Solutions 30 (ex PC30) : Chiffre d'affaires 3ème trimestre

- Solutions 30 (ex PC30) : Réunion d'analystes trimestrielle

- STMicroelectronics : Réunion d'analystes trimestrielle

- STMicroelectronics : Résultats du 3ème trimestre

- Tera : Résultats du 1er semestre

- TF1 : Chiffre d'affaires 3ème trimestre

- TotalEnergies (ex-Total) : Résultats du 3ème trimestre

- TotalEnergies (ex-Total) : Réunion d'analystes trimestrielle

- Ubisoft : Résultats du 1er semestre

- Ubisoft : Réunion d'analystes trimestrielle

- Valeo : Chiffre d'affaires 3ème trimestre

- Vergnet : Résultats du 1er semestre

- Wavestone (ex-Solucom) : Chiffre d'affaires 2ème trimestre

- Wavestone (ex-Solucom) : Réunion d'analystes trimestrielle

- X-FAB : Réunion d'analystes trimestrielle

- X-FAB : Résultats du 3ème trimestre

Etats-Unis :

- Altria Group : Réunion d'analystes trimestrielle

- Altria Group : Résultats du 3ème trimestre

- Amazon.com : Réunion d'analystes trimestrielle

- American Tower Corporation : Résultats du 3ème trimestre

- Capital One Financial : Réunion d'analystes trimestrielle

- Caterpillar : Réunion d'analystes trimestrielle

- Caterpillar : Résultats du 3ème trimestre

- Comcast Corporation : Réunion d'analystes trimestrielle

- Dr Pepper Snapple Group : Résultats du 3ème trimestre

- Fastenal Company : Détachement solde dividendes

- Fiserv : Résultats du 3ème trimestre

- Gilead Sciences : Réunion d'analystes trimestrielle

- Gilead Sciences : Résultats du 3ème trimestre

- Intel Corporation : Résultats du 3ème trimestre

- MasterCard : Réunion d'analystes trimestrielle

- MasterCard : Résultats du 3ème trimestre

- Merck & Co : Réunion d'analystes trimestrielle

- Merck & Co : Résultats du 3ème trimestre

- O REILLY AUTOMOTIVE : Réunion d'analystes trimestrielle