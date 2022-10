(Boursier.com) — INDICATEURS ECONOMIQUES :

France :

- Indice du climat des affaires. (08h45)

Etats-Unis :

- Inscriptions hebdomadaires au chômage. (14h30)

- Indice manufacturier de la Fed de Philadelphie. (14h30)

- Reventes de logements existants. (16h00)

- Indice des indicateurs avancés. (16h00)

Europe :

- Indice allemand des prix à la production. (08h00)

PUBLICATIONS DES SOCIETES :

France :

- 2CRSI : Chiffre d'affaires 2ème trimestre

- Axway : Chiffre d'affaires 3ème trimestre

- Biosynex : Résultats du 1er semestre

- Biosynex : Chiffre d'affaires 3ème trimestre

- Boa Concept : Publication rapport semestriel

- Boiron : Résultats du 3ème trimestre

- Bollore : Chiffre d'affaires 3ème trimestre

- Carmila : Chiffre d'affaires 3ème trimestre

- Cogelec : Chiffre d'affaires 3ème trimestre

- Compagnie des Alpes : Chiffre d'affaires 4ème trimestre

- Covivio (ex Foncière des Regions) : Chiffre d'affaires 3ème trimestre

- Covivio Hotels (ex Fonciere des Murs) : Résultats du 3ème trimestre

- Damartex : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- Diageo : Paiement solde dividendes

- DMS - Diagnostic Medical Systems : Chiffre d'affaires 3ème trimestre

- DMS Imaging (ex : ASIT Biotech) : Chiffre d'affaires 3ème trimestre

- Edenred : Chiffre d'affaires 3ème trimestre

- Edenred : Réunion d'analystes trimestrielle

- Fermentalg : Chiffre d'affaires 3ème trimestre

- Focus Entertainment (ex-Focus Home Interactive) : Chiffre d'affaires 2ème trimestre

- Focus Entertainment (ex-Focus Home Interactive) : Réunion d'analystes semestrielle

- Gecina : Chiffre d'affaires 3ème trimestre

- Getlink (ex Eurotunnel) : Chiffre d'affaires 3ème trimestre

- Groupe Berkem : Chiffre d'affaires 3ème trimestre

- Groupe Guillin : Résultats du 1er semestre

- Groupe Open : Chiffre d'affaires 3ème trimestre

- Guerbet : Chiffre d'affaires 3ème trimestre

- Hermes International : Chiffre d'affaires 3ème trimestre

- I2S : Chiffre d'affaires 3ème trimestre

- Immersion : Résultats annuels

- Ipsos : Chiffre d'affaires 3ème trimestre

- Kering (ex-PPR) : Chiffre d'affaires 3ème trimestre

- La Française de l'Energie : Résultats annuels

- Largo : Réunion d'analystes semestrielle

- Largo : Chiffre d'affaires 3ème trimestre

- Largo : Résultats du 1er semestre

- Lisi : Chiffre d'affaires 3ème trimestre

- L'Oreal : Chiffre d'affaires 3ème trimestre

- Maurel & Prom : Chiffre d'affaires 3ème trimestre

- Median Technologies : Résultats du 1er semestre

- Memscap (regroupees) : Résultats du 3ème trimestre

- Miliboo : Assemblée générale annuelle

- namR : Résultats du 1er semestre

- Netgem : Chiffre d'affaires 3ème trimestre

- Nokia : Résultats du 3ème trimestre

- Orapi : Chiffre d'affaires 3ème trimestre

- Pernod Ricard : Chiffre d'affaires 1er trimestre

- Prodware : Réunion d'analystes semestrielle

- Roche Bobois : Chiffre d'affaires 3ème trimestre

- SEGRO REIT : Résultats du 3ème trimestre

- Showroomprivé : Chiffre d'affaires 3ème trimestre

- STEF : Chiffre d'affaires 3ème trimestre

- Tikehau : Chiffre d'affaires 3ème trimestre

- UV Germi : Résultats du 1er semestre

- Verallia : Réunion d'analystes trimestrielle

- Vivendi SE : Résultats du 3ème trimestre

- Voyageurs du Monde : Résultats du 1er semestre

Etats-Unis :

- AT&T : Réunion d'analystes trimestrielle

- AT&T : Résultats du 3ème trimestre

- CSX Corporation : Résultats du 3ème trimestre

- Danaher : Réunion d'analystes trimestrielle

- Danaher : Résultats du 3ème trimestre

- DOW RG-WI : Résultats du 3ème trimestre

- Philip Morris International : Résultats du 3ème trimestre

- Xcel Energy : Paiement acompte dividendes