(Boursier.com) — INDICATEURS ECONOMIQUES :

Etats-Unis :

- Commandes industrielles. (16h00)

- Rapport JOLTS concernant les ouvertures de postes. (16h00)

Europe :

- Indice européen des prix à la production. (11h00)

PUBLICATIONS DES SOCIETES :

France :

- Audacia : Résultats du 1er semestre

- Bilendi : Résultats du 1er semestre

- Bilendi : Réunion d'analystes semestrielle

- Kaufman and Broad : Réunion d'analystes trimestrielle

- Societe des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers à Monaco : Détachement dividendes

- Weaccess (ex Infosat) : Résultats du 1er semestre