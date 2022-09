(Boursier.com) — INDICATEURS ECONOMIQUES :

France :

- Confiance des consommateurs. (08h45)

Etats-Unis :

- Ventes mensuelles automobiles américaines (BEA).)

- Stocks de grossistes. (16h00)

- Promesses de ventes de logements. (16h00)

Europe :

- Indice GfK allemand du moral des consommateurs. (08h00)

PUBLICATIONS DES SOCIETES :

France :

- Alan Allman Associates (ex Verneuil Finance) : Résultats du 1er semestre

- Baikowski : Résultats du 1er semestre

- Beneteau : Résultats du 1er semestre

- Cesar (regroupees) : Assemblée générale annuelle

- Charwood Energy : Chiffre d'affaires 2ème trimestre

- Cogelec : Résultats du 1er semestre

- Coheris : Résultats du 1er semestre

- Deinove : Résultats du 1er semestre

- Erold (ex-Planet Media) : Résultats du 1er semestre

- Evolis : Résultats du 1er semestre

- Genfit : Résultats du 1er semestre

- Groupe EPC (ex-Explosifs et Produits Chimiques) : Publication rapport semestriel

- HDF : Résultats du 1er semestre

- Marie Brizard Wine & Spirits : Résultats du 1er semestre

- Nanobiotix : Résultats du 1er semestre

- Orpea : Résultats du 1er semestre

- Passat : Résultats du 1er semestre

- SII : Détachement dividendes

- Solutions 30 (ex PC30) : Résultats du 1er semestre

- Solutions 30 (ex PC30) : Réunion d'analystes semestrielle

- ST Dupont : Assemblée générale annuelle

- Toosla : Réunion d'analystes semestrielle

- Touax : Résultats du 1er semestre

- Upergy (ex-VDI Group) : Réunion d'analystes semestrielle

- Vaziva : Résultats du 1er semestre

- Vogo : Résultats du 1er semestre

- Voltalia : Résultats du 1er semestre