(Boursier.com) — INDICATEURS ECONOMIQUES :

France :

- Indice markit PMI manufacturier français préliminaire. (09h15)

- Indice markit PMI français préliminaire des services. (09h15)

Etats-Unis :

- Indice PMI composite préliminaire américain. (15h45)

- Indice PMI manufacturier préliminaire américain. (15h45)

- Indice Markit PMI préliminaire américain des services. (15h45)

Europe :

- Prix à l'import en Allemagne. (08h00)

- PIB final espagnol du deuxième trimestre. (09h00)

- Indice markit PMI manufacturier préliminaire allemand. (09h30)

- Indice markit PMI allemand préliminaire des services. (09h30)

- Indice Markit PMI préliminaire européen composite. (10h00)

- Indice Markit PMI préliminaire européen des services. (10h00)

- Indice markit PMI manufacturier préliminaire européen. (10h00)

- PIB italien final. (10h00)

- Indice PMI CIPS préliminaire manufacturier britannique. (10h30)

- Indice PMI CIPS préliminaire britannique des services. (10h30)

PUBLICATIONS DES SOCIETES :

France :

- Akwel (ex MGI Coutier) : Réunion d'analystes semestrielle

- Alten : Réunion d'analystes semestrielle

- Equasens (ex-Pharmagest Inter@ctive) : Résultats du 1er semestre

- Eurasia Foncière Investissements (ex MB retail Europe) : Assemblée générale annuelle

- Groupe SFPI (ex-Emme) : Réunion d'analystes semestrielle

- Lysogène : Résultats du 1er semestre

- SEGRO REIT : Paiement acompte dividendes

- Societe des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers à Monaco : Assemblée générale annuelle

- Soditech : Résultats du 1er semestre

Etats-Unis :

- Kraft Heinz : Paiement acompte dividendes