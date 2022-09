(Boursier.com) — INDICATEURS ECONOMIQUES :

France :

- Indice français final des prix à la consommation. (08h45)

Etats-Unis :

- Inscriptions hebdomadaires au chômage. (14h30)

- Prix à l'import et à l'export. (14h30)

- Indice manufacturier 'Empire State' de la Fed de New York. (14h30)

- Ventes de détail. (14h30)

- Indice manufacturier de la Fed de Philadelphie. (14h30)

- Production industrielle américaine. (15h15)

- Stocks et ventes des entreprises. (16h00)

Europe :

- Balance commerciale européenne. (11h00)

PUBLICATIONS DES SOCIETES :

France :

- Abivax : Résultats du 1er semestre

- Acteos : Résultats du 1er semestre

- Agripower : Chiffre d'affaires 4ème trimestre

- Arcure : Résultats du 1er semestre

- Assystem : Réunion d'analystes semestrielle

- Aubay : Réunion d'analystes semestrielle

- Carmat : Résultats du 1er semestre

- Catering International Services : Résultats du 1er semestre

- Drone Volt : Réunion d'analystes semestrielle

- Esso : Résultats du 1er semestre

- Exacompta Clairefontaine : Résultats du 1er semestre

- Gaumont : Résultats du 1er semestre

- Hipay Group : Réunion d'analystes semestrielle

- Hipay Group : Résultats du 1er semestre

- Innate Pharma : Résultats du 1er semestre

- LNA Santé : Réunion d'analystes semestrielle

- Maroc Telecom : Paiement dividendes

- MEDIA MAKER : Résultats du 1er semestre

- Metavisio (ex-Groupe SFIT) : Résultats du 1er semestre

- NSC Groupe : Résultats du 1er semestre

- Oncodesign : Résultats du 1er semestre

- Orapi : Résultats du 1er semestre

- Peugeot Invest (ex-FFP) : Résultats du 1er semestre

- Réalités : Résultats du 1er semestre

- Spineguard : Résultats du 1er semestre

- Trilogiq : Assemblée générale annuelle

- Umanis Regroupées : Résultats du 1er semestre

- Vetoquinol : Résultats du 1er semestre

- Virbac : Résultats du 1er semestre

Etats-Unis :

- Adobe Systems Incorporated : Résultats du 3ème trimestre

- Altria Group : Détachement acompte dividendes

- Applied Materials : Paiement acompte dividendes

- Cintas Corporation : Paiement acompte dividendes

- CSX Corporation : Paiement acompte dividendes

- DUPONT DE NEMOURS : Paiement acompte dividendes

- Home Depot : Paiement acompte dividendes

- Merck & Co : Détachement acompte dividendes

- Skyworks : Paiement solde dividendes

- Thermo Fisher Scientific Inc. : Détachement acompte dividendes